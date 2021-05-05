Як без тиску та маніпуляцій навчити дитини любити читати: прості поради від психолога

З раннього дитинства у дитини повинні бути різноманітні книжки. Хай малюк ще не розуміє, що це за предмет в руках, але яскраві малюнки або матеріал з незвичайною фактурою мають привертати його увагу.

Вчити читати потрібно тоді, коли дитина проявить інтерес до цього заняття. Не женіться за ранніми результатами.

Цікаво Ознаки батьківської гіперопіки: які негативні наслідки для дитини через надмірну турботу

Дитина дошкільного віку повинна знати букви та склади. Усе решта вона зможе вивчити в першому класі. Проте, якщо батьки дуже хочуть, можуть починати заохочувати дитину до читання хоча б після 5 років. Проте варто пам'ятати, що вміти добре читати та щиро це любити – різні речі.

Як привчити дитину читати із задоволенням

• Не нав'язуйте свої книжкові смаки

Якщо дитина тягнеться до книги, яка йому не за віком, не перешкоджайте цьому інтересу. Нехай читає. Навіть якщо це розбір шахових дебютів або енциклопедія стрілецької зброї.

• Створюйте читацькі звички

Це і зручне місце для читання, і креативні закладки, і ароматне печиво. Нехай книга асоціюється з відпочинком та задоволенням.



Місце для читання / Фото Getty Images ​

• Організуйте простір для читання

У кімнаті не повинно бути гучних звуків, вимкнене телебачення чи музика, ніхто не відриває юного читача. Це допоможе розвинути навички концентрації уваги на прочитане. Пізніше дитина навчиться закриватися від зовнішніх подразників і зможе читати при будь-яких обставинах.

• Читайте разом

У цьому випадку закладається одразу 2 сенси. Перший – батьки допомагають дитині читати, розкривають суть історії, пояснюють незнайомі слова, озвучують смішними голосами фрази персонажів.

Другий – батьки можуть просто сісти поруч та читати свою книгу. Спільне читання – окремий вид дозвілля.

Важливо Шкідливі поради у вихованні дітей: які методи не працюють

• Книги для навчання

Поверніть книзі статус головного навчального посібника. Використовуйте паперовий словник або перекладач замість онлайн-сервісів. Шукайте цікаву інформацію для доповіді не в "Гуглі", а в бібліотеці. Так сформується потреба в книзі.