Як батьки несвідомо можуть травмувати психіку дитини: 7 небезпечних фраз

Батькам не варто недооцінювати руйнівну силу їх слів для дітей. Батько 5 дітей та засновник благодійного фонду Family Firts Марк Мерілл назвав найнебезпечніші вирази, які можуть почути діти від мами чи тата.

• "Чому ти не можеш бути як..."

Порівняння отруйні, тому не несуть нічого позитивного. Порівнюючи дитини з братом, сестрою або другом, батьки її ображають. Крім цього, змушують малюка відчувати, що він недостатньо хороший або не відповідає очікуванням.

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• "У мене немає на це часу"

Коли батьки говорять дітям: "У мене немає часу", насправді мають на увазі зовсім інше. "Те, що я зараз роблю, для мене важливіше, ніж те, що тобі потрібно" або "Я вважаю за краще робити щось інше".

Приділяйте час дитині / Фото Medium

• "Навряд чи в тебе вийде"

Замість цього дитина чує "Я не вірю в тебе". Знання того, що батьки вірять в них, дає силу, сміливість, мотивацію та завзятість. Заберіть цю віру й діти будуть роками долати наслідки.

Коли тягне сказати подібну дурість, краще зупиніться, подумайте і скажіть інакше. Наприклад: "У тебе є труднощі, але я тут, з тобою. Я готовий підтримати тебе й допомогти тобі зробити все якнайкраще". Важливо заохочувати дітей в досягненні цілей.

• "Від тебе одні проблеми"

Діти можуть помилятися та будуть помилятися, як і всі. Якщо ви хочете, щоб вони вчилися на своїх помилках, акцентуйте саме на помилках і на теому, як їх виправити, а не прив'язуйте їх до дітей.

Допоможіть вчитися на помилках / Фото Britannica for Parents

• "Ти такий дурний"

Коли ми говоримо дітям, що вони дурні, це записується на жорсткий диск їх пам'яті, звідки дуже складно що-небудь видалити. Абсолютно точно це ніяк їх не мотивує.

• "Ти можеш хоч щось зробити нормально"

Коли батьки таке кажуть, для дитини це означає, що вона помилилася не лише в цей раз, але й робить це постійно. Дуже небезпечно використовувати такі узагальнені поняття, як "завжди", "ніколи", "все", "хоч що-небудь".

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• "Чому отримав 11, а не 12"

Коли батьки говорять щось подібне, то діти чують це так: "Що б я не робив, це недостатньо добре для мами або тата". Якщо діти зробили все, що від них залежало, слід їх похвалити. А якщо ні, потрібно підбадьорити їх в наступний раз викластися максимально.