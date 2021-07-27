Як батьки можуть виховати з дітей закомплексованих дорослих: психолог пояснив основні помилки

Навіть одна необдумано кинута фраза може сильно вплинути на психіку дитини. Тому батькам, спілкуючись з малюком, важливо ретельно добирати слова.

Я в твоєму віці вчилася на "відмінно"

Говорячи подібні речі, батьки стимулюють нарцисичну частину психіки дитини, що спонукає її досягати певних цілей. Проте домагається вона їх не для себе, а для мами з татом, щоб вони оцінили.

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Коли такі діти дорослішають, вони не радіють своїм успіхам. Радість приходить тільки у випадку, якщо батьки визнають їх досягнення.

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Дітям завжди неприємно, коли їх порівнюють з кимось іншим. Неважливо хто це: однокласник, брат чи сестра. У дорослому житті вони продовжують порівнювати себе з іншими, ще й завжди не на свою користь.

Порівняння дітей / Фото Adobe Stock

Не ганьби мене

Іншими словами, батьки кажуть: "Ти моя ганьба". Діти, які часто чують подібну фразу, дуже хочуть, щоб всі побачили, які вони насправді. Проте коли отримують чиюсь увагу, не знають, що з нею робити. Вони ховаються, закриваються, губляться.

Будеш погано поводитися, ми тебе віддамо дядькові (бабайці)

Це дуже конкретне послання, в якому говориться, що дитина цінна, тільки якщо зручна своїм батькам. Малюк чує таке: "Не будь собою, ти маєш бути таким, яким ти нас влаштовуєш". Виростаючи, такі діти не знають, чого вони хочуть, і намагаються догодити всім і кожному.

Помилкові фрази батьків / Фото OurFamilyWizard

Іди, щоб я тебе не бачила і не чула

Перекласти це можна так: "Ти зіпсував мені життя, зникни! Тебе не повинно бути". Згодом такі діти живуть з почуттям глибокої провини перед батьками за те, що вона (дитина) заважала жити мамі й татові щасливо.

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Варто бути обережними з подібними висловлюваннями, оскільки людина може нести їхній вантаж все життя.