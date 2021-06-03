Для початку потрібно організувати поїздку та продумати місце для відпочинку з дитиною. Не варто одразу дуже різко змінювати клімат, адже це може негативно вплинути на самопочуття та настрій малюка. Якщо все ж доводиться, почніть готувати дитину до зміни режиму заздалегідь.

До теми Сім'я з 3 дітьми живе та подорожує в переобладнаному фургоні: як їм це вдається – фото та відео

Маленькій дитині буде важко всидіти на одному місці тривалий проміжок часу. Коли оберете, яким транспортом будете добиратися до обраного місця відпочинку, продумайте, чим зможете зайняти малюка в дорозі.

Якщо це машина, цікавими можуть бути м'які іграшки, нові книги, музичні іграшки, аудіоказки. Не слід давати предмети з гострими кутами чи олівці, адже можна поранитися під час різкого гальмування. Тривалий перегляд мультиків може сприяти закачуванню. Пам'ятайте, що під час руху автомобіля дитина повинна перебувати в автокріслі, яке підібрано згідно з її віком й вагою. Бажано робити зупинки кожні 1 – 1,5 години, щоб можна було вийти з машини, побігати, сходити в туалет, поїсти.



Подорож з дитиною машиною / Фото Family Vacation Critic

Якщо ви подорожуєте на поїзді, необхідно подумати про місце для сну дитини й брати для перекусів тільки ті продукти, які довго не псуються при високих температурах.

Подорожуючи літаком, не забудьте дати льодяник або попити води при зльоті та посадці. У всіх випадках пам'ятайте, що дитина повинна досить пити для уникнення зневоднення.



Подорож з дитиною літаком / Фото Avion tourism

Приїхавши на курорт, не потрібно довго залишатися на пляжі. Чим молодша дитина, тим легше їй отримати тепловий удар. Оптимальний час перебування на сонці до 11 ранку та після 16 години. Крім цього, не забувайте використовувати сонцезахисні креми з високим рівнем захисту.

Також дитині в жарку погоду потрібно пити більше рідини. Бажано, щоб це була чиста вода без газу, бо компоти й соки можуть швидко зіпсуватися на спеці.

Якщо приїхали на відпочинок в гори, не забудьте взяти захист від кліщів, комарів, мошок. Для прогулянок по горах візьміть зручне взуття, яка добре фіксує гомілковостопний суглоб. Щоб адаптація проходила максимально непомітно, важливо дотримуватися звичного для дитини розпорядку дня. Відсутність денного сну, пізнє засинання і невчасне харчування може стати передумовою для поганого самопочуття дитини.

Питання чим годувати малюка, турбує всіх батьків:

Якщо дитина тільки на грудному вигодовуванні, особливих проблем бути не повинно. Проте мама має пам'ятати пити достатньо рідини, повноцінно харчуватися, не перевтомлюватися і не перегріватися.

Діткам на штучному вигодовуванні краще взяти необхідну кількість суміші з собою, щоб уникнути неприємних сюрпризів на відпочинку.

Якщо вводите прикорм малюкові, то на перших порах краще взяти готові пюре в баночках і знайомі розчинні каші.

Крім цього, краще заздалегідь ознайомитися з асортиментом готового дитячого харчування в супермаркетах країни, в яку ви прямуєте. Якщо дитина харчується за загальним столом, намагайтеся вибирати знайомі для неї страви й не експериментувати з екзотичними фруктами.



Харчування дитини / Фото Getty Images

Перед поїздкою за кордон необхідно оформити поліс обов'язкового медичного страхування. Також варто покласти з собою у мандрівку деякі медичні препарати. Обов'язково варто взяти жарознижувальні та болезаспокійливими. І не забути про сорбенти та препарати для відновлення водно-електролітного балансу при тривалому проносі чи блювоті.

Цікаво Як має харчуватися дитина: 5 поширених міфів та їх спростування

Також покладіть судинозвужувальні краплі в ніс, якщо дитина простигне. Ними ж можна закапати ніс при зльоті та посадці літака, якщо є хоч якась закладеність або нежить. Діти зазвичай дуже активні та схильні до травм, тому візьміть все необхідне для їх обробки: перекис водню, антисептик, бинт, пластир. Обов'язково покладіть в аптечку засіб від алергії.

Про форми випуску препаратів і їх дозуваннях краще проконсультуватися з вашим педіатром перед поїздкою. Також запитайте вашого лікаря про необхідність вакцинації від захворювань, поширених в країні, в яку прямуєте.