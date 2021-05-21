Як 7-річний хлопчик з ДЦП кидає виклик стереотипам щодо інвалідності: фото та відео

Через важку хворобу 7-річний Сіріо Персічетті не може говорити чи самостійно харчуватися. Попри це він яскраво сприймає світ, а його мама усе це демонструє у соціальних мережах.

У Сіріо непростий діагноз – тетраплегія, що є однією з найважчих форм дитячого церебрального паралічу (ДЦП), при якому може бути повністю відсутній рух кінцівок і порушена робота органів мови.

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Крім цього, у хлопчика постійно відкритий рот. Він не може правильно вимовляти слова та ковтати, тому харчується через зонд в шлунку. Попри всі труднощі, Сіріо завжди веселий та активний. У нього неймовірна жага до життя та стійкість, якій могли б позаздрити дорослі люди.

Скажімо, що ми є частиною тих, кого виключили зі світу з моменту народження. Але ми ніколи не хотіли приймати це пасивно,

– пригадала мати Валентина.

Саме тому жінка вирішила створити сторінки в Instagram і Facebook, щоб ділитися фото та відео з життя її сина. Наприклад, це можуть спогади, як Сіріо пішов до школи з величезним рюкзаком, сам катається на іграшковому автомобілі або будить свого старшого брата Ніло.

Ми хотіли розповісти історію інвалідності інакше. Розповісти її, якою вона є, з чим нелегко зіткнутися. Проте з правильною допомогою, можна дозволити цим дітям насолоджуватися чимось, що насправді можна назвати життям,

– повідомила Валентина.

"За короткий час реакція, особливо сімей, які живуть у подібних ситуаціях, була потужною та захоплюючою. Тому ми вирішили продовжувати", –додала Валентина.

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Мати зазначила, що хоче зруйнувати клеймо, яке часто оточує інвалідність. А також показати, що наявність особливих потреб не означає закінчення розваг для дитини. "Ми зрозуміли, що говорити потрібно, не шукаючи жалю. Проте це відрізняється від звичного способу розповіді про інвалідність", – розповіла Валентина.

Дивіться фото з життя Сіріо: