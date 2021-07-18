Як 6-річний хлопчик заспокоїв молодшого брата: чому метод вразив людей у соцмережах – відео
Джерело:CNN
У соціальних мережах з'явилося відео, де видно, як 6-річний хлопчик продемонстрував себе, як чудовий старший брат. Що зробила дитина – читайте у матеріалі.
Коли 4-річний молодший братик хотів розпочати дитячу істерику та розплакатися, старший хлопчик вирішив допомогти.
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Він попросив його зробити глибокий вдих і видих та повторювати за ним. Коли малюк заспокоївся, старший похвалив його та поплескав по плечу.
У коментарях люди були вражені таким вчинком дитини:
• "Ця дитина за інтелектом на багато миль попереду. Це приголомшливо".
• "Мені 32 роки, і я не впевнений, що зможу так круто впоратися зі стресовим станом".
• "Мені хочеться думати, що я непоганий батько, але я роками намагався навчити цього свого 7-річного сина. Немає жодних шансів, що він зможе заспокоїти так молодшу дитину".
• "Який хороший старший брат. Мої старші брати та сестри застосовували зовсім інші методи. Переважно вони кричали, і це було неефективно".
• "Я розплакався, дивлячись відео, це було так мило".
Дивіться відео: як старший брат заспокоював молодшого