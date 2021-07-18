Як 6-річний хлопчик заспокоїв молодшого брата: чому метод вразив людей у соцмережах – відео

У соціальних мережах з'явилося відео, де видно, як 6-річний хлопчик продемонстрував себе, як чудовий старший брат. Що зробила дитина – читайте у матеріалі.

Коли 4-річний молодший братик хотів розпочати дитячу істерику та розплакатися, старший хлопчик вирішив допомогти.

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Він попросив його зробити глибокий вдих і видих та повторювати за ним. Коли малюк заспокоївся, старший похвалив його та поплескав по плечу.

У коментарях люди були вражені таким вчинком дитини:

• "Ця дитина за інтелектом на багато миль попереду. Це приголомшливо".

• "Мені 32 роки, і я не впевнений, що зможу так круто впоратися зі стресовим станом".

• "Мені хочеться думати, що я непоганий батько, але я роками намагався навчити цього свого 7-річного сина. Немає жодних шансів, що він зможе заспокоїти так молодшу дитину".

• "Який хороший старший брат. Мої старші брати та сестри застосовували зовсім інші методи. Переважно вони кричали, і це було неефективно".

• "Я розплакався, дивлячись відео, це було так мило".

Дивіться відео: як старший брат заспокоював молодшого