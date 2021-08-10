"Я просто завив від болю": донька написала твір про алкоголізм батька

Дівчинка розповіла правду про те, що відчувають діти, які живуть з батьками-алкоголіками. Преслі Скотт, якій 16 років, довелося взяти на себе роль дорослого, аби захистити молодшого брата і сестру, поки їх батько Кейсі пив.

Старша донька пам'ятає, як вона збирала в мішки порожні банки з-під алкоголю і ховала їх у сміттєве відро. Так робила їх мати до розлучення з батьком.

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Коли Кейсі відключався, перебравши з алкоголем, Преслі намагалася не думати про це і списувала все на перевтому.

Я весь час була в тривозі, тому що не хотіла, щоб брат і сестра бачили цю частину його. Я відчувала, що мушу бути дорослою, коли ми були з ним. Ніби моя справа захищати їх,

– розповіла Преслі.

Своєю історією дівчинка поділилася в есе, яке вона написала для її класу англійської мови. В одному з абзаців Преслі згадала, як возила батьків на вечірки й сподівалася, що цього разу буде все інакше.

Я знала, що занадто велика доза алкоголю діє на людину. Я знала, що мій батько приїжджав туди однією людиною, а їхав зовсім іншою,

– написала Преслі.

Відомо, що Кейсі почав пити ще в 14 років. У 2018 році його залежність була максимальною, коли чоловік сів п'яним за кермо, не впорався з керуванням і розбив машину, в якій сиділи двоє його маленьких дітей. Тоді ніхто не загинув, але аварія допомогла Кейсі "прокинутися".



Кейсі з донькою / Фото Фейсбук

Чоловік одразу записався на тижневий курс лікування від алкоголізму. Крім цього, провів ще 45 днів у реабілітаційному центрі. Кейсі досі не п'є й веде подкаст, в якому розповідає про те, як бореться із залежністю, що йому допомагає.

"Коли я пив, я ніби не жив. Я думав лише про те, щоб відкрити нову пляшку пива. Тепер я тут, я знову живу. Ми з дітьми багато спілкуємося – відкрито і чесно", – зазначив Кейсі.

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Батько зазначив, що не міг стримати сліз через твір доньки щодо його алкоголізму. "Я просто завив від болю. У ньому була вся правда, як вона є. Наша реальність", – додав Кейсі.

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