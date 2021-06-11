Він завжди обіймає у відповідь: мама опублікувала зворушливе відео сина та улюбленого пса

Користувачка соціальної мережі TikTok опублікувала на своїй сторінці зворушливе відео свого сина з домашнім улюбленцем. Ролик одразу став популярним та активно поширювався.

"Він завжди обіймає у відповідь", – так жінка підписала відео, на якому був її син та улюблена собака.

Цікаво Під час весільного танцю до молодят доєднався улюблений пес: відео

На ньому видно, що хлопчик Чарлі ніжно тулиться до ретривера на прізвисько Луї. Після того, як дитина відпускає пса, той одразу обіймає маленького господаря.

Тільки за перші 3 дні відео набрало понад 12 мільйонів переглядів. Інтернет-користувачів з перших секунд підкорила така щира та справжня дружба.

Як коментували люди:

"Мені здається, вони навіть схожі".

"О, обожнюю ретриверів за їхнє ставлення до дітей".

"Ось чому я люблю собак більше, ніж котів".

"Діти та собаки – це ідеальне поєднання".

Дивіться відео, яке опублікувала мама: