Він завжди обіймає у відповідь: мама опублікувала зворушливе відео сина та улюбленого пса

Користувачка соціальної мережі TikTok опублікувала на своїй сторінці зворушливе відео свого сина з домашнім улюбленцем. Ролик одразу став популярним та активно поширювався.
"Він завжди обіймає у відповідь", – так жінка підписала відео, на якому був її син та улюблена собака.
Цікаво Під час весільного танцю до молодят доєднався улюблений пес: відео
На ньому видно, що хлопчик Чарлі ніжно тулиться до ретривера на прізвисько Луї. Після того, як дитина відпускає пса, той одразу обіймає маленького господаря.
Тільки за перші 3 дні відео набрало понад 12 мільйонів переглядів. Інтернет-користувачів з перших секунд підкорила така щира та справжня дружба.
Як коментували люди:
- "Мені здається, вони навіть схожі".
- "О, обожнюю ретриверів за їхнє ставлення до дітей".
- "Ось чому я люблю собак більше, ніж котів".
- "Діти та собаки – це ідеальне поєднання".
Дивіться відео, яке опублікувала мама: