Пінгвіни й носороги через камеру ноутбука: вихователь влаштував дітям вражаючу екскурсію – відео

У США вихователь дитячого садочка Гаррет Талкотт провів для дітей віртуальну екскурсію зоопарком. Чоловік дуже піклується про дітей і підтримує їх, особливо зараз, коли їм доводиться багато часу сидіти вдома та вчитися дистанційно через пандемію COVID-19.

Взявши із собою ноутбук, Гаррет відправився в зоопарк Вудленд-Парк. Чоловік вирішив провести онлайн-екскурсію для 28 своїх вихованців.

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Тримаючи комп'ютер так, щоб дітям було видно тварин, вихователь розповів дітям про мешканців зоопарку: пінгвінів, носорогів, тапірів, орангутангів. Крім цього, Гаррет ставив дітям питання про тварин та не забув дізнатися їх думку про онлайн-урок.

Усі його вихованці були в захваті від віртуального походу в зоопарк. Звичайно, справжній подарував би їм набагато більше вражень, але через пандемію COVID-19 діти поки не можуть побачити тварин на власні очі.

Проте не тільки у дітей залишилися приємні враження після екскурсії. Творчий підхід вихователя до занять підкорив серця тисяч батьків, які подивилися відео Гаррета в соціальних мережах. "Це неймовірно! Бажаю всім дітям таких же прекрасних вихователів, які люблять свою роботу". "Шкода, що діти не можуть побачити все це наживо. Але те, що ви зробили, дуже цінно і заслуговує на повагу".

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Дивіться відео: як Гаррет проводив екскурсію