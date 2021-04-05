Вигнання та неприйняття: що робити батькам, якщо дитину відштовхують однолітки

У шкільному житті дитини можуть відбуватися абсолютно різні речі, тому батькам важливо обговорювати з малюком усе, що відбувається. Особливо у випадку, якщо дитину відштовхують чи не приймають однолітки.

• Для початку потрібно з'ясуйте причину поганого ставлення однолітків до дитини.

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• Запропонуйте дитині види поведінки, що допоможуть налагодити стосунки. Проте вони повинні пропонуватися тільки як варіанти, а не як необхідність чи тим паче вимога.

Поради дітям / Фото CHOC Children's Blog

Наприклад, замість: "Ти повинна вибачитись перед Оксаною за те, що забрала її книжку", краще сказати: "Ти можеш вибачитись перед Оксаною за те, що зробила. Тоді звісно їй буде легше".

• Навчіть дитину розуміти емоції інших. Для цього корисно використовувати, наприклад, терапевтичні казки, що показують емоційний стан дітей у різних ситуаціях, а також рольові ігри з обговоренням проблемних випадків. Це допоможе дитині навчитися нової поведінки.

Крім цього, можна називати емоції, які дитина відчуває. Наприклад: "Я бачу, що тобі зараз сумно. Як я можу тобі допомогти?", або "Ти зараз сердишся". Таким чином вона навчиться краще розуміти свій емоційний стан, а це вплине на розуміння емоцій інших людей.

• Допомагайте дитині стати більш впевненою у собі: хваліть за досягнення, не ставте в приклад братів або сестер. Ваша дитина – індивідуальність і не повинна бути схожа на них.

Хваліть за досягнення / Фото Kids in the House

• Завжди підтримуйте дитину, вона повинна знати, що у будь-якій ситуації може розраховувати на допомогу батьків та їх любов.

• Ніколи не кажіть дитині, що вона погана. Її самооцінка напряму залежить від того, що про неї думають батьки.

• Навчайте дитину проявляти повагу стосовно інших, це можливо зробити тільки якщо ви самі поважаєте інших.

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• Варто також подумати над тим, щоб віддати дитину на якісь кружки або секції. Там вона може зав’язати нові дружні стосунки не затьмарені вигнанням.