Відповідальність за домашнє насильство: які зміни ухвалили депутати

Верховна рада України прийняла закон щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі. За відповідне рішення проголосували 336 народних депутатів.

Закон спрямований на "удосконалення правового регулювання притягнення до відповідальності за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування".

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Допомагає у реалізації права постраждалої особи на відшкодування матеріальних збитків і моральної шкоди.

За вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі військовослужбовці та військовозобов'язані несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах.

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Крім цього, закон дозволяє розглядати справу без присутності порушника, якщо він належно повідомлений.