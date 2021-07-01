Ответственность за домашнее насилие: какие изменения приняли депутаты

Верховная Рада Украины приняла закон об усилении ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола. За соответствующее решение проголосовали 336 народных депутатов.

Закон направлен на "совершенствование правового регулирования привлечения к ответственности за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания".

Важно Физическое, сексуальное или экономическое: как защитить себя от насилия и распознать жертву

Помогает в реализации права пострадавшего лица на возмещение материального ущерба и морального вреда.

За совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола военнослужащие и военнообязанные несут административную ответственность на общих основаниях.

Читайте также Была вся в крови: житель Днепра избил женщину и засунул в авто

Кроме этого, закон позволяет рассматривать дело без присутствия нарушителя, если он надлежащим образом уведомлен.