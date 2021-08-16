Естер Андерсон, яка є мамою 3 дітей, веде успішний блог під назвою Story of This Life. У ньому жінка опублікувала відео зі своєю маленькою донькою, яка бавилася й не знала чим себе зайняти поки мама спала.

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"Щоранку, коли моя маленька донька прокидається, щоб поїсти, вона залишається зі мною на кілька годин в моєму ліжку. Щоранку я ставлю собі питання: чому я просто не поклала її назад в ліжечко? Тому сьогодні вранці я взяла свій мобільний телефон і записала, як виглядає мій дитячий будильник. Думаю, я не самотня в цьому", – залишала підпис під відео Естер.

У відео, яке опублікувала мама, видно, що донька зовсім не хоче спати. Вона постійно крутиться, повзає, намагається відкрити мамі очі, чіпає обличчя. Ролик набрав майже 30 мільйонів переглядів у YouTube.

Дивіться відео, яке зробила Естер Андерсон: