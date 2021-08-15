Від яких власних принципів не можна відмовлятися у стосунках: 5 особливостей

Є певні речі, які не можна змушувати партнера змінювати та не відмовлятися від них самому. Що не можна змінювати заради стосунків – читайте у матеріалі.

• Захоплення

Якщо людина активно займається танцями, вивчає мови, готує солодощі – не варто це все припиняти робити тільки тому, що так вимагає партнер. Це поширена причина сварок у молодих пар, проте не привід забути про всі захоплення.

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• Близькі стосунки з родичами

Важко уявити людину, яка не вважає тиранією заборону на спілкування з близькими. Не можна заповнити всі потреби в людях однією людиною, тому спроби віддалити від сім'ї треба обов'язково зупиняти.



Час з сім'єю / Фото Mories​

• Думки, які не поділяєш

Більшість людей, які кардинально не згодні один з одним, навряд чи уживаються взагалі. Але навіть якщо так сталося, інша думка не означає, що не кохаєш партнера.

• Зовнішність

Те, як ти виглядаєш – тільки твоя справа. Одягай те, що хочеш і продовжуй бачити в дзеркалі того, кому зобов'язана по-справжньому – людину, якою ти є.

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• Чим гориш

Не всі люди навколо приходять в шалений захват від того, що подобається тобі та з цим потрібно змиритися. Це не робить нас дивними або нестерпними. Не варто викидати улюблене горня, бо воно здається твоєму партнеру дивним.