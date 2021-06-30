Весілля у 90 років: як пандемія могла зірвати одруження пари

Американці Джон Шульц і Джой Морроу-Нултон одружилися у віці 90 років. Що могло зірвати весілля – читайте у матеріалі.

Для Джона та Джой це вже не перший шлюб. Відомо, що чоловік був одружений двічі, стільки ж разів виходила заміж Джой.

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Вони обоє стали вдівцями, проте змогли наважитися на ще одне одруження. Перешкодою для закоханих стала пандемія COVID-19.

Понад рік вони могли спілкуватися тільки телефоном й не могли зустрітися, поки не отримали вакцину. Тільки після цього закохані нарешті змогли проводити час разом.



Джон Шульц і Джой Морроу-Нултон / Фото Good News Network

Одного дня Джон зробив Джой пропозицію, на яку вона відповіла "так". У віці 95 років вони офіційно стали чоловіком і дружиною.