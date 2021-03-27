Вчителька стала однією з найстарших породіль у США: яка трагедія мотивувала мати дитину

Вчителька з Нью-Гемпшира стала однією з найстарших жінок в США, які народили дитину. Барбара Хіггінс наважилася на пологи у віці 57 років.

У 2016 році Барбара Хіггінс та її чоловік Кенні Банжофф пережили трагедію: їх молодша донька Моллі у віці 13 років померла через недіагностовану пухлину мозку.

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Після смерті дівчинки подружжя вирішило, що вони хочуть третю дитину. Для цього у Бостоні вони знайшли клініку екстракорпорального запліднення (ЕКЗ – 24 канал) для жінок, які старше 50 років.

ЕКЗ — екстракорпоральне запліднення (або штучне запліднення), здійснюване під контролем фахівців поза організмом жінки. Процедура є ефективним способом лікування безпліддя і належить до групи допоміжних репродуктивних технологій.

Вагітність Барбари Хіггінс минула легко. Жінка це пояснила тим, що у неї хороші гени та вона веде здоровий спосіб життя. Всі 9 місяців вона залишалася активною, займалася кросфітом і силовими тренуваннями.

"Джек тут, і у цього маленького хлопчика попереду ціле життя. Я не знаю, якою я буду через 10 років, але якими ви будете через 10 років? Ніхто не народжує дитину і не знає з упевненістю, що зможе побачити, як ця дитина виросте", – відповіла Барбара Хіггінс критикам, які засуджували її за вагітність у 57 років.

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Жінка сподівається, що її історія вселить надію в жінок, які намагаються завагітніти, і доводить, що вік — це дійсно просто число. Головне — на скільки років ви себе почуваєте