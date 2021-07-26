Церемонія в лікарні замість пишного весілля: чому наречені раптово змінили план святкування

Карлі Ауддіно та її майбутній чоловік вирішили перенести весільну церемонію в лікарню та змінили дату проведення на більш ранню. Усе задля того, щоб дорога для них людина змогла бути поруч у важливий день.

Мама нареченої, яку звати Таура, потрапила до лікарні напередодні весілля. Ще у 2018 році їй поставили діагноз – четверта стадія раку легких. Вона боролася за своє життя, проте сталося чергове загострення. Стан жінки стрімко погіршувався, тому її помістили на апарат ШВЛ.

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Наречена з нареченим розуміли, що Таура не зможе бути присутня на церемонії. Проте Карлі не збиралася здаватися, а вигадала метод, який допоміг матері побувати на весіллі доньки.

Вона так довго і так завзято боролася. Вона хотіла бути на цьому весіллі, тому я прагнула зробити все, що в моїх силах, аби вона була присутньою,

– пригадала Карлі.

Дівчина змогла отримати дозвіл лікарів і домовилася з групою пацієнтів з відділення її матері. Саму церемонію влаштували в конференц-залі лікарні. Карлі йшла по проходу під руку з нареченим, за нею йшли 4 її братів, а в залі стояли найближчі родичі та друзі. Таура не могла піднятися з ліжка, тому пацієнтку привезли в зал на ньому. Не забувши розташувати його так, аби мати могла все бачити.

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Після весілля Таура пішла на поправку. Проте все ще була занадто слабка, аби прийти на повномасштабне свято, яке її донька влаштувала згодом.