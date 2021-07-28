Це фінальна виплата аліментів, – чоловік висипав на газон колишньої дружини 80 тисяч монет

Американець виплатив останні аліменти, висипавши їх на галявину колишньої дружини. Понад 80 тисяч монет номіналом в 1 цент опинилися на газоні. Очевидицею події стала донька Евері, якій за кілька днів до цього виповнилося 18 років.

Вид купи монет у дворі будинку вразив дівчину та маму. Жінка не розуміла, що відбувається, поки колишній чоловік не вигукнув "Це фінальна виплата аліментів". Вивантаживши монети, чоловік сів за кермо і поїхав.

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За словами Евері, вона не очікувала такого від батька й тепер намагається зрозуміти, чому він так вчинив.

Мати з донькою зібрали всі монети з трави й землі, аби передати їх до благодійної організації Safe Harbor, яка надає притулок жінкам, що пережили домашнє насильство. Загалом Евері з мамою зібрали 850 доларів.

Дивіться відео: як батько "виплатив" останні аліменти

Новина про їх добрий вчинок швидко поширилася й люди вирішили доєднатися. Наприклад, друг сім'ї передав в Safe Harbor таку ж суму, що "виплатив" батько Евері.

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Крім цього, у підписі до грошового переказу небайдужі люди вказували, що роблять це в підтримку Евері та її мами.