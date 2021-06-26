Токсичні помилки батьків під час виховання: 5 дій, які шкодять дітям

Намагаючись виростити слухняних і успішних дітей, батьки можуть їм завдати непоправної психологічної шкоди. Які токсичні помилки здійснюють мама й тато – читайте в матеріалі.

• Наголошувати на невдачах дитини

Ніколи не знецінюйте докладені зусилля дитини. Ця звичка призводить до розвитку в малюка комплексу невдахи. Батьки повинні хвалити дитину, як за її зусилля і спроби, так і за досягнення.

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Багато батьків використовують метод виховання, кидаючись в крайнощі: або постійно хвалять дитину, або сварять. Проте мамі й татові потрібно знайти баланс і "золоту середину", яка допоможе виховати впевнену й успішну людину. Не менш важливо вміти просити пробачення у дитини, коли помилилися або були несправедливі. Так не тільки піднімете самооцінку, а й станете ближчі.



Увага на невдачах дитини / Фото Peter Braesigke

• Ставити для дитини нездійсненні завдання

Не можна ставити для дитини завдання підвищеної складності, сподіваючись, що вона несподівано за 5 хвилин вивчить напам'ять довгий вірш. Якщо ставите перед дитиною складні завдання, створюєте непотрібну напругу і знижуєте ефективність навчання.

Крім того, багато батьків звикли кричати на дітей, коли вони стикаються з проблемами у навчанні. Проте замість криків потрібно проявити терпіння й допомогти дитині впоратися зі складним завданням.

• Навішувати ярлики

Батькам не можна навішувати ярлики на свою дитину чи ображати малюка фразами: "Ти дурний", "Ти занадто повільний". Краще акцентувати на позитивних якостях, наприклад, "У тебе чудова пам'ять", "Ти так швидко зібралася в школу", "Ти молодець, застелив ліжко". Не наголошуйте на слабкостях дитину та не занижуйте самооцінку.



Не вішати ярлики на дитину / Фото iStock

• Не довіряти своїм дітям

Перестаньте нескінченно допомагати дитині. "Дай краще я це зроблю", – такі фрази виховують в дітях безпорадність. Батькам важливо навчити дитину життєвої гнучкості, дозволити робити помилки і набувати досвіду.

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• Чинити надмірний тиск на дитину

Не слід надмірно тиснути на дитину "своїм авторитетом". Якщо батьки нескінченно ставлять дитину в жорсткі рамки, обмежуючи її допитливість, вона позбавляється ініціативності. Таким чином завжди ставлять малюка в позицію того, хто програв.