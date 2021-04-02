Тиранія у стосунках: які небезпечні методи впливу використовує партнер

Людей, які ставляться до свого партнера, як до жертви, називають по різному – тиран, абьюзер, деспот. Особливості таких взаємин у тому, що пара живе серед насильства та маніпуляцій.

На початку стосунків деспот буде намагатися демонструвати свої найкращі риси – турботу, увагу, щедрість.

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Наскільки сильно в ньому проявляються деспотичні риси його характеру, настільки красномовно він демонструє свою любов, турботу, відданість. В такому випадку жертва не розуміє: "Невже такий прекрасний чоловік може чинити так погано?".

Чоловік-тиран / Фото Medbooki

Характеристика чоловіка-тирана

Люди з деспотичними рисами вміють добре маскуватися, намагаються стримувати свої пориви та справжні бажання до того моменту, коли зможуть повністю контролювати ситуацію. Тому помітити схильність до тиранії, особливо на тлі романтичних почуттів, вкрай складно. Деспот немов стає тим, кого хоче бачити поруч жінка, проте тільки на якийсь час.

Які є явні головні ознаки:

Словесні приниження. Можуть висловлюватися як в обличчя жінці, так й іншим людям в її присутності.

Приниження особистості. Ігнорування її досягнень та зниження самооцінки.

Сарказм, глузування. Хороші слова і компліменти мають образливий підтекст. Наприклад, "Красиво виглядають джинси на твоїх повних стегнах".

Зарозумілий або наказовий тон спілкування. Тиран обожнює підкоряти собі волю жертви, адже вважає себе вправі командувати дорослою людиною.

Критика всього. Причому не конструктивна, а агресивна і порожня.

Погрози. Іноді можуть бути в сторону третіх осіб, наприклад, дітей чи батьків.

Необґрунтовані ревнощі. Найчастіше через надумані причини.

Емоційна сухість. Чоловік не висловлює ніяких емоцій до жінки, а також ігнорує її почуття. Проте й не відпускає її.

Неповага партнера. У чоловіка-тирана думки, інтереси та бажання дружини завжди на останньому місці.

Звинувачення. Наприклад, у власних невдачах.

Тотальний контроль. Вимога до дружини давати звіт про витрати, пересування, телефонні дзвінки протягом дня.

Заборона на прийняття будь-яких рішень. Жертва деспота пригнічена, безправна, демотивована. Якщо їй щось потрібно, вона просить дозволу у свого "господаря".

Ознаки тиранії / Фото iStock

Приховані ознаки схильності до тиранії

Головна ознака того, що чоловік у майбутньому буде тираном – гостра потреба, щоб жертва була поруч. Саме тому він дуже поспішає. Наприклад, від нього може швидко надійти пропозиція одружитися.

Які ще є приховані ознаки:

• Раптові спалахи гніву з найменшого приводу.

• Зміна поведінки в стресових ситуаціях аж до невпізнання.

• Перепади настрою. Тиран може бути жорстоким, нагрубити, а через 5 хвилин обсипати поцілунками й клястися в любові.

• Приховування свого минулого. Спроби жінки познайомитися з рідними та друзями чоловіка – обрубуються. Він навіть боїться залишити її наодинці з людьми, які його добре знають.

• Прагнення до контролю, яке легко сплутати з уважністю, ввічливістю. Якщо жінка раптом перестане підкорятися і дозволяти себе контролювати, то буде покарана.

Покарання / Фото universal.org

• Нав'язування фінансової залежності.

• Ревнощі до чужих успіхів, особливо – до успіхів своєї жертви.

• Ігри з почуттями. То наближається, то віддаляється, то влаштовує сварки та доводить до сліз, то робить шляхетні вчинки.

• Скарги на несправедливий світ, політичну ситуацію в країні, партнерів по бізнесу. Пошук винуватців власних невдач.

• Неприйняття відмови. Наполегливий залицяльник, який не чує слова "ні". Такий натиск можна сприйняти за бурхливу пристрасть, але в його суті лише банальна звичка гнути свою лінію.

• Тотальний підрахунок. Чоловік пам'ятає, скільки грошей витратив на залицяння за жінкою, скільки разів провів її додому і які подарунки дарував.

Якщо вирішили йти від тирана

Іноді розрив з чоловіком-тираном нагадує втечу. Все залежить від рівня його тиранії. Якщо це тотальний контроль, погрози та фізичний вплив, то доведеться дійсно тікати.

Відпускати жертву тиран не любить, тому він буде шукати зустрічі, закочувати істерики на тему "Як ти могла?", зізнаватися в коханні, заманювати подарунками.

Повертатися до нього чи ні – вирішувати вам. Проте навіть якщо якийсь час після примирення він буде ідеальним, то з ймовірністю в 100% все повернеться. Ви ризикуєте ніколи не вирватися з цих нездорових відносин.

Готуйтеся до розриву заздалегідь. Зберіть фінансову подушку, проте не тримайте гроші вдома. Краще відкрийте рахунок або відвезіть мамі. Зробіть дублікат ключів до будинку, щоб в разі чого повернутися за речами. Попросіть близьких людей бути з вами поруч, коли будете повідомляти тирану, що йдете від нього.

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Зберіть особисті речі та документи. Знайдіть тимчасове місце проживання і роботу, якщо раніше не працювали. Змініть номер телефону, закрийте соцмережі, а акаунт колишнього додайте в "чорний список". Не повідомляйте йому нове місце роботи й проживання, інакше життя після розлучення з тираном буде ще гірше, ніж в шлюбі.