4 типи поведінки, які вказують на проблеми у дитини: як розпізнати стрес та тривожність

Всі діти порушують правила. Такими діями вони вивчають світ та намагаються знайти межі, які не можуть переступити. Проте бувають моменти, коли нешкідлива поведінка дитини може означати щось більш серйозне.
• Перебірливі в їжі
Вчені виявили, що перебірливість дитини в їжі свідчить про депресивні настрої. Такий стан частіше спостерігався у дітей, які примхливо відмовлялися від певних продуктів, ніж у тих діток, які їли все.
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• Чутливі до свого одягу
Скарг може бути багато: ця шапка колюча, вона мене дратує тощо. Одні речі вони відмовляться одягати, інші — знімати, навіть якщо ті вже покрилися дірками.
Крім цього, малюк не зважає на погоду, може натягувати на голову шапку в спекотний день, а рукавицями стягати взуття. Батьки звалюють все на примхливість, забуваючи, що це — симптоми тривожності.
• Більше використовують ґаджети
Більшість малюків в захваті від ігор на смартфонах і комп’ютерах. Проте діти з надмірною тривожністю проводять перед блакитними екранами більше часу. Науковці підтверджують, що надмірна прив’язаність до техніки — ознака тривожності та стресу.
Батькам потрібно поговорити з дитиною, якщо вони помічають, що вона зациклена на ґаджетах. Крім цього, варто розпитати, у що дитина грає та переглядає. Це допоможе зрозуміти, що тривожить сина чи доньку.
• Просять нові іграшки
Психологиня Людмила Петранівська зазначає, що всі діти проходять через етап, коли плачуть та вимагають іграшки. Проте важливо пам'ятати, що в молодшому віці дитина не може кричати й плакати через те, що в неї чогось немає. Вона усвідомлює відсутність певних речей аж у підлітковому віці.
Якщо батьки в присутності дитини часто скаржаться на гроші чи звинувачують малюка, що вони витрачають на нього багато грошей, – в дитячому світі може закластися модель дефіциту.
У дитини складеться враження, що у світі всього не вистачає, а речі здобуваються силою. Малюки з таким світоглядом завжди випрошують нові забавки, навіть якщо вони їм і не потрібні.
Поведінка, яка може налякати, проте є абсолютно нормальною для дитини
Істерики: Нормальна і навіть здорова складова дитячого розвитку. Так маля вивчає світ, що можна, а що — ні. Часті істерики турбують дорослих. Вони вважають, що дитина має психологічні проблеми.
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Погана поведінка перед іншими дорослими. Якщо спокійна дитина починає галасувати, бігати довкола батьків, просити погратися, а вдома — гості. Це абсолютно нормальна поведінка. Дитина хвилюється, що хтось інший переймає увагу батьків, тому своїми діями намагається продемонструвати, що у вас ідеальні стосунки.