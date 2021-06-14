4 типа поведения, указывающих на проблемы у ребенка: как распознать стресс и тревожность

Все дети нарушают правила. Такими действиями они изучают мир и пытаются найти границы, которые не могут переступить. Однако бывают моменты, когда безвредное поведение ребенка может означать что-то более серьезное.

• Переборчивые в еде

Ученые обнаружили, что переборчивость ребенка в пище свидетельствует о депрессивном настроении. Такое состояние чаще наблюдался у детей, которые прихотливо отказывались от определенных продуктов, чем у детей, которые ели все.

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• Чувствительные к своей одежде

Жалоб может быть много: эта шапка колючая, она меня раздражает и тому подобное. Одни вещи они отказываются одевать, другие – снимать, даже если те уже покрылись дырами.

Кроме этого, малыш не учитывает погоду, может натягивать на голову шапку в жаркий день, а рукавицами стягивать обувь. Родители сваливают все на капризность, забывая, что это – симптомы тревожности.

• Чаще используют гаджеты

Большинство малышей в восторге от игр на смартфонах и компьютерах. Однако дети с излишней тревожностью проводят перед голубыми экранами больше времени. Ученые подтверждают, что чрезмерная привязанность к технике – признак тревожности и стресса.



Дети и смартфоны / Фото The Indian Express​

Родителям нужно поговорить с ребенком, если они замечают, что он зациклен на гаджетах. Кроме этого, стоит расспросить, во что ребенок играет или смотрит. Это поможет понять, что тревожит сына или дочь.

• Просят новые игрушки

Психологиня Людмила Петранивська отмечает, что все дети проходят через этап, когда плачут и требуют игрушки. Однако важно помнить, что в младшем возрасте ребенок не может кричать и плакать из-за того, что у него чего-то нет. Он осознает отсутствие определенных вещей только в подростковом возрасте.

Если родители в присутствии ребенка часто жалуются на деньги или обвиняют малыша, что они тратят на него много денег, в детском мире может заложиться модель дефицита.

У ребенка сложится впечатление, что в мире всего не хватает, а вещи приобретаются силой. Малыши с таким мировоззрением всегда выпрашивают новые игрушки, даже если они им и не нужны.



Дети и новые игрушки / Фото Adobe Stock​

Поведение, которое может испугать, однако абсолютно нормальное для ребенка

Истерики: Нормальная и даже здоровая составляющая детского развития. Так малыш изучает мир, что можно, а что – нет. Частые истерики беспокоят взрослых. Они считают, что у ребенка есть психологические проблемы.

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Плохое поведение перед другими взрослыми. Если спокойный ребенок начинает шуметь, бегать вокруг родителей, просить поиграть, а дома – гости. Это совершенно нормальное поведение. Ребенок волнуется, что кто-то забирает внимание родителей, поэтому своими действиями пытается продемонстрировать, что у вас идеальные отношения.