Для дітей ігри будуть дозволені тільки з 20:00 до 21:00 години. Ігрові компанії не повинні допускати, щоб вони робили це в інший час. Відповідне рішення демонструє стурбованість влади з приводу надмірного впливу ігор на молодь.

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Також у Китаї частіше перевірятимуть компанії, що займаються онлайн-іграми. Це допоможе зрозуміти, чи дотримуються вони обмежень.



Онлайн-ігри / Фото China Banking News

У липні 2021 року китайська компанія Tencent оголосила про запуск функції розпізнавання обличчя, щоб обмежити гру дітей з 22:00 до 08:00. Це сталося після підозр, що діти використовують документи дорослих, щоб обійти правила.

До цього рішення гру дітей в онлайні обмежували до 90 хвилин в день, а у свята – до 3 годин.