Ти не хочеш справжньої роботи, – мама намагалася відтерти тату, яке зробив син

У Твіттері популярності набрало відео, яке демонструє, як розлючена мати намагалася відтерти справжнє тату на руці сина. Жінка вважала, що хлопець це зробив даремно.

Жінка довго не могла прийняти того факту, що малюнки на тілі її сина справжні та татуювання вона не зможе стерти звичайними серветками. Усі спроби матері хлопець зняв на відео.

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"Скажімо просто, мама старомодна. Вона думає, що ти не можеш мати "справжню" (що б це не означало) роботу з татуюванням нижче ліктя", – прокоментував автор ролика.

Під час марних спроб жінка сварилася та нервувала: "Ти насправді цього не робив...", "Чому ти це зробив?", "Ти не хочеш справжньої роботи?", "Колись у тебе народяться діти, ти хочеш, щоб сини були такі ж?".

Люди зазначили у коментарях, що найкращим у цьому ролику – реакція батька, коли мати звернулася до нього зі словами: "Любий, чому ти не відреагував на це?".

Реакція батька / Скриншот з відео

Один з коментаторів зазначив: "Коротко про різницю у ставленні до дітей мами й тата".