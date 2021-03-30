Таємниці генетики: що дитина успадковує від батька

Чи буде малюк більше схожим на маму, чи на тата – залежить від домінантних ознак. Проте є речі, які з більшою ймовірністю малюк успадкує саме від свого батька

• Структура волосся

В перші роки життя структура, товщина і колір волосся дитини може змінитися кілька разів. Проте переважно свою зачіску дитина успадковує від батька. Особливо, якщо це кучері.

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• Губи

Пам'ятайте, як свого часу ви не могли намилуватися посмішкою коханого? Така ж чарівна посмішка буде у вашого малюка. А разом з нею форма і пухкість губ, як у тата. Крім цього, може передатися ямочка на підборідді.



Татові гени / Фото Medical Daily​

• Структура та стан зубів

Якщо тато страждає будь-якими стоматологічними захворюваннями, то, швидше за все, вони передадуться і дитині. Особливо це стосується прикусу, форми зубів і стану ясен. Якщо тато в дитинстві був частим гостем в стоматологічному кабінеті, так само регулярно буде відвідувати лікаря малюк.

• Поза для сну

Напевно, кожен бачив у соціальних мережах фото, на яких зображені діти та їх татусі, що сплять в однакових позах. Це абсолютно не випадковість. Позу для сну дитина на генетичному рівні успадковує від свого батька.



Схожі пози під час сну / Фото Flickr​

• Тяга до ризику

Бажання ризикувати та тяга до азарту – якості, які дитина успадковує саме від батька. Якщо чоловік азартний, полюбляє ризик й вирішувати справи зопалу, то, в більшості випадків, такими ж якостями буде наділена дитина.

• Зріст

Ще один важливий показник, який дитина успадковує від свого тата – зріст. Гени, що відповідає за ріст майбутнього малюка передаються саме по чоловічій лінії. Важливий момент, що хлопчики можуть бути навіть вище, ніж їхні батьки. Причиною тому є генетична пам'ять, яка «зберігає дані» відразу про кілька поколінь.

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• Стать

Завдяки тому, що чоловічий набір хромосом, відрізняється від жіночого, саме батько відповідає за те, хто ж народиться в сім'ї – хлопчик чи дівчинка.