Татки пустують зі своїми малюками: весела добірка відео

Тато і мама – найближчі люди кожної дитини, які разом здатні створити щасливе життя для свого малюка. Мама дарує домашній затишок і гармонію, а тато робить усе можливе, аби всі члени його сім'ї почувалися у безпеці.

Ми можемо знайти незлічену кількість висловів і афоризмів про матусь. Усі вони описують надзвичайну любов до своєї дитини, її ніжність та жертовність.

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Однак, коли справа доходить до татусів, то всі дописи стосуються лише практичної сторони: той, хто навчить зав’язувати шнурівки, допоможе випробувати на міцність диван чи покаже, як кататися на велосипеді.

Мабуть, це нормально, адже чоловіки зазвичай проявляють свою любов по-іншому, ніж жінки. Хоча іноді вони теж бувають дуже ніжними і турботливими зі своїми малюками.

Тож ми також не будемо багатослівними і у Міжнародний день батька просто покажемо, яка вона татусева любов.

Веселі та креативні татусі

Тато може заспівати колискову.

Тато навчить важливих слів.

Татко буде поруч з першої хвилини життя малюка.

Татко розсмішить свою принцесу.

Тато зробить з малюка сумку.

Татусь навчить малюка танцювати.

Татусь скопіює голос персонажа мультфільму.

Тато пограє з улюбленою іграшкою малюка.

Тато зробить нову зачіску.

Тато полоскоче животик.

Татусь навчить малюка правильно сміятися.

Так вкладати в ліжко може лише тато.

Татусь зробить дивні та смішні вчинки.

І щоб нагодувати свого малюка, іноді тато навіть може стати мамою.

Татусь покатає на скейтборді.

Татусь навчить і такого.