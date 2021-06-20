Татки пустують зі своїми малюками: весела добірка відео

Тато і мама – найближчі люди кожної дитини, які разом здатні створити щасливе життя для свого малюка. Мама дарує домашній затишок і гармонію, а тато робить усе можливе, аби всі члени його сім'ї почувалися у безпеці.
Ми можемо знайти незлічену кількість висловів і афоризмів про матусь. Усі вони описують надзвичайну любов до своєї дитини, її ніжність та жертовність.
Читайте також 7 найпоширеніших помилок батьків у вихованні: психолог пояснила, чим вони небезпечні
Однак, коли справа доходить до татусів, то всі дописи стосуються лише практичної сторони: той, хто навчить зав’язувати шнурівки, допоможе випробувати на міцність диван чи покаже, як кататися на велосипеді.
Мабуть, це нормально, адже чоловіки зазвичай проявляють свою любов по-іншому, ніж жінки. Хоча іноді вони теж бувають дуже ніжними і турботливими зі своїми малюками.
Тож ми також не будемо багатослівними і у Міжнародний день батька просто покажемо, яка вона татусева любов.
Веселі та креативні татусі
Тато може заспівати колискову.
Тато навчить важливих слів.
Татко буде поруч з першої хвилини життя малюка.
Татко розсмішить свою принцесу.
Тато зробить з малюка сумку.
Татусь навчить малюка танцювати.
Татусь скопіює голос персонажа мультфільму.
Тато пограє з улюбленою іграшкою малюка.
Тато зробить нову зачіску.
Тато полоскоче животик.
Татусь навчить малюка правильно сміятися.
Так вкладати в ліжко може лише тато.
Татусь зробить дивні та смішні вчинки.
І щоб нагодувати свого малюка, іноді тато навіть може стати мамою.
Татусь покатає на скейтборді.
Татусь навчить і такого.