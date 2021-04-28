Світ очима дитини: батько 4 малюків робить вражаючі кадри їх життя

Побачити світ очима дитини – непросте завдання, проте фотографу Адріану К. Мюррею це вдалося. Батько 4 дітей фіксує повсякденну казку його малюків.

У фотографа підростає 2 синів та 2 доньки, які стали найулюбленішими його моделями. Батько прагне зловити кожен момент їх цікавого життя.

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"Раніше я також фотографував, проте ніколи не ставив перед собою певної мети. Це тривало доти, поки я не захотів знімати те, що мені б хотілося увічнити. Це і стало моєю мотивацією", – пригадав Адріан.

Кадри, які робить Мюррей, зачаровують своєю ніжністю, витонченістю та красою. Адріан ловить найпрекрасніші моменти своїх дітей – домашні ігри, прогулянки фермою, ігри з тваринами.

"Діти – це найпрекрасніше, що є на цій планеті. Я хочу, щоб весь світ це побачив", – повідомив Адріану К. Мюррей.

Дивіться фото, які робить батько: