Суперництво між дітьми у зведених сім'ях: як упоратися

Об'єднання двох сімей в одну веде до того, що зведені діти можуть почати змагатися між собою. Як з цим упоратися – читайте в матеріалі.

Джерело: Child develop

На початку новостворена сім'я може жити досить злагоджено, бо діти ще не встигли звикнути до нової ситуації.

Цікаво Чому діти мають міцні стосунки з домашніми улюбленцями: зворушливі фото

З часом виникають проблеми у стосунках з батьками, а також труднощі через необхідність ділити спільний простір, іграшки та інші речі з братами або сестрами. Нові умови позначаються на психіці дитини, що веде до проявів суперництва.

Суперництво між дітьми / Фото Woman.sk

Згідно з дослідженнями, якщо дитина старша та переїжджає від батьків, вона легше приймає повторний шлюб батьків і появу зведених братів та сестер. Це відбувається тому, що діти прагнуть, аби в батьків була гідна пара й сім'я за їх відсутності.

Як подолати суперництво між дітьми

Кращий спосіб позбутися суперництва – дозволити дітям краще пізнати характер один одного. Для цього батьки повинні дати дітям повну свободу пошуку розв'язання проблем, які виникають між ними. При цьому дорослим варто бути дуже уважними до проявів поганої або деструктивної поведінки з боку когось із дітей.

До об'єднання сімей діти могли виховуватися по-різному або до них застосовувалися різні правила. Тому важливо, щоб батьки визначили правила, яких має дотримуватися кожен член нової сім'ї.

Сім'я / Фото Raising Children Network

Трапляються випадки, коли дорослі схильні реагувати й судити на користь рідних дітей. Так діяти вони можуть абсолютно несвідомо. Батькам потрібно бути чесними до всіх дітей.

Дітям потрібен час, щоб упоратися зі змінами у їхньому житті, зі зміною умов. Як правило, вони прагнуть утримати комфорт і увагу батьків. Діти можуть виявляти власницькі почуття у ставленні до своїх батьків, тому їм складно ділити любов батьків із кимось іще. З огляду на це бажано, аби батьки приділяли деякий час кожній дитині окремо.

Важливо Чому важливо припинити жертвувати собою заради дитини: 6 важливих причин

Не варто очікувати, що діти пристосовуватимуться до нових життєвих умов з однаковою швидкістю. Одна дитина може звикнути до нової сім'ї швидше, інша потребуватиме для цього більше часу. Дайте кожній дитині змогу обговорити з вами будь-які сумніви, які в неї виникають.

Будьте доброзичливими й відкритими. Плануйте сімейні заходи, наприклад, недільний пікнік або сімейну вечерю – це допоможе новій сім'ї згуртуватися.