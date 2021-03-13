Гендерні стереотипи та незадоволення зовнішністю: як мультфільми впливають на дітей

Сучасні мультфільми роблять дітей схильними до потенційно небезпечних стереотипів. Зокрема, їх носіями є діснеївські принцеси. Як вони впливають – читайте у матеріалі.

Надзвичайно популярним сучасним мульфільтфільмом серед дітей є "Холодне серце". Його головна героїня Ельза носить блакитну сукню та довге волосся. Крім цього, вона співає пісні про те, як добре бути вільною.

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Проте психологів непокоїть, що образи діснеївських принцес роблять дошкільнят схильними до потенційно небезпечних стереотипів. Хоч Ельза й співає про те, як вона любить себе з усіма своїми недоліками, але дівчатка зачаровані її стрункою фігурою та м'яким голосом.

На хлопчиків перегляд мультфільму не здійснює такого впливу. Він в них не формує такого критичного ставлення до своєї зовнішності та вчить бути люб'язними з іншими людьми.

Більшість батьків вважає, що діснеївські мультфільми безпечні для дітей. Це так, але мама й тато повинні розуміти, як впливає зміст цих мультфільмів на дитину в майбутньому.

Яке провели дослідження

Американські психологи провели дослідження, у якому взяли участь 198 дітей дошкільного віку. Психологи спостерігали, наскільки діти були захоплені персонажами-принцесами з діснеївських мультфільмів.

Тоді їм усім запропонували виконати одне завдання, а саме впорядкувати свої улюблені іграшки за категоріями "дівчатка", "хлопчики" та іграшки нейтральної статі. Таким чином дослідники визначали гендерні стереотипи в поведінці дітей. Разом з малюками опитувалися батьки та вчителі.

Результати дослідження

Виявилося, що 96% дівчаток і 87% хлопчиків, які брали участь у дослідженні, серед своїх улюблених персонажів називали діснеївських принцес. 61% дівчаток мали іграшки принцес і гралися з ними як мінімум раз на тиждень.

Як серед дівчаток, так і серед хлопчиків була виявлена закономірність: чим сильніше вони захоплювалися діснеївськими принцесами, тим сильніше в їх поведінці були виражені жіночі гендерні стереотипи.



Діснеївські принцеси / Фото Rebloggy​

У хлопчиків вони були виражені менш чітко: вони не відчували незадоволення своєю зовнішністю, були схильні ділитися з тими, хто їх оточує.

Дівчатка більше турбувалися про свою зовнішність. Діснеївські принцеси стають для дівчаток першим недосяжним ідеалом, до якого вони прагнуть і з яким себе порівнюють. Подібна поведінка в різних формах проявляється в старшому віці.

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Проте це не означає, що батькам потрібно повністю заборонити своїм дітям дивитися діснеївські мультфільми. Просто сприяйте тому, щоб коло інтересів дитини було якомога ширшим. Коли дитина дивиться мультфільми, розмовляйте з нею про побачене. Так ви вбережете її від небажаних наслідків.