Сліпа дівчинка сама ходить до школи: чому мама не розповідає, що постійно супроводжує доньку

У Китаї 11-річна Гао Я народилася з гіпоплазією зорового нерва, яка впливає на функції ока. Через це дівчинка повністю позбавлена зору. Попри це мама Ю Лінь намагається зробити все, щоб донька жила повноцінним життям.

До школи Гао Я ходить сама, тобто так вона вважає. Дівчинка проходить весь шлях від будинку до місця навчання, орієнтуючись в просторі за допомогою тростини. В цей час мама Ю Лінь тихенько йде за нею, дотримуючись дистанції.

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Так жінка намагається стежити за безпекою доньки, але й одночасно дає можливість вчитися незалежності та самостійності.

Мама з донькою / Фото Sin Chew Daily

Ю Лінь вже багато разів перегороджувала собою шлях та зупиняла мопедистів, подавала сигнал рукою водіям автомобілів на жвавих перехрестях, щоб вони зупинялися на безпечній відстані від дитини. Проте дівчинка про це все не знає.

Я знаю, що прийде день, коли вона покине мене. Я сподіваюся, коли це трапиться, вона буде достатньо самостійною. Вона повинна стати сильною і впевненою в собі. Їй потрібно навчитися справлятися з будь-якими труднощами,

– каже Ю Лінь.

Коли дівчинка раптово збивається зі свого маршруту, мама намагається себе не видавати та не допомагає доньці. Жінка вважає, що їй все ж потрібно вчитися знаходити вихід з ситуації без мами.

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Коли у Гао Я закінчуються заняття, Ю Лінь чекає на дівчинку біля воріт школи й вертається разом з нею тим же маршрутом. Вже біля дому мама обганяє доньку, вибігає вгору по сходах, а потім спокійно спускається, вітаючи дівчинку.