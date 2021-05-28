Сім'я з 3 дітьми живе та подорожує в переобладнаному фургоні: як їм це вдається – фото та відео

З березня 2020 року Рейчел та Майкл Санчес з трьома доньками подорожують США на переобладнаному фургоні. Як відбувається їх мандрівка – читайте у матеріалі.

Сім'я живе у фургоні не на постійній основі, а тільки частково. Інший час вони проводять у своєму будинку в штаті Юта.

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"Доньки Ліліана, Мілана та Реміна завжди насолоджуються пробудженням у подорожах. Ми називаємо це "видом дня", – розповіла мама Рейчел.

Пара не одразу наважилася на життя у фургоні. Декілька років вони обмірковували цю ідею, поки не сталася складна вагітність Рейчел. Тоді сім'я перестала чекати "колись" та вирішила спробувати.

"Для нас це було своєрідним сигналом пробудження, що життя насправді не гарантоване. Мрія здійсниться лише тоді, коли ми її здійснимо", – запевнила Рейчел.

Сім'я придбала фургон на Facebook Marketplace. Транспортний засіб був розроблений для розміщення 1 – 2 людей, а не 6, як їм було потрібно. Проте вони змогли вмістити свою зростаючу сім'ю.

У фургоні є накладне сховище та близько 18 ящиків для повсякденних речей. Крім того, Рейчел та Майкл додали ще одне ліжко до задньої частини авто, щоб вмістити всю родину. Під нижнім спальним місцем сім'я зберігає свій портативний туалет та інші великі речі.

Доньки використовують спільні ящики з іграшками та предметами мистецтва. Також мати зазначила, що сестри мають одна одну та "сімейні походи".

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"Я бачила у них перехід від турбот про іграшки до того, щоб мати мінімалістичне життя. Де радість тільки від того, що ми разом перебуваємо на природі", – зазначила Рейчел. Крім цього, мама додала, що це їх спосіб "подарувати дітям світ".

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