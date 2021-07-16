В шльопанцях на шкарпетки та рваних шортах: соцмережі обурив одяг нареченого на весіллі – фото

У Домінікані наречений, якого звати Джоел Гарсія, прийшов на своє весілля у рваних джинсових шортах, білій футболці, шльопанцях на довгі шкарпетки. Коли наречена Діана Варгас одягнула білу весільну сукню.

Коли фото з весілля почали активно розповсюджуватися соціальними мережами, користувачів обурилися зовнішньому вигляду чоловіка.

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"Він має такий вигляд, немов поставив на паузу свою гру на PS4 і знехотя вийшов на церемонію".

"Його невдоволений вираз обличчя це ще гірше, аніж одяг. В його погляді немає ані краплі любові та щастя".

"Він явно не хоче там бути".

Наречена вирішила прокоментувати усі обурливі коментарі. Вона зазначила, що найщасливіша жінка, адже її весілля було просто прекрасним. Її дуже втішили чоловік, друзі та сім'я.



Джоел Гарсія та Діана Варгас​ / Фото Інстагарм

"Зізнаюся, я і сама не хотіла святкувати весілля у класичному вбранні. Але моя сестра вмовила мене поміряти кілька суконь. Я закохалася в одну з них. Я ні про що не шкодую, в ній я відчувала себе принцесою", – повідомила Діана Варгас.