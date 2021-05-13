Що заважає побудувати щасливі стосунки: 4 переконання, які мають негативний вплив

Часто установки, які глибоко засіли у підсвідомості, можуть псувати життя людини. Психологи радять працювати над подібними моментами, адже це допоможе побудувати щасливі та міцні стосунки.

"Вічний боржник"

"Я повинна йому допомогти", "Я повинен у неї запитати" або будь-яке інше формулювання.

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Несвідомі борги змушують занадто перейматися життям інших і забувати фокусуватися на самому собі. Ніхто не буде цікавитися людиною, поки вона сама не буде зацікавлена собою.

"Годинник цокає"

Часто у дівчат буває, коли вони зустрічають з хлопцем, в кращому випадку, 3 тижні, проте не насолоджуються часом разом і не намагаються дізнатися його трохи краще. Усе через те, що подумки вже прораховувати, коли ж там він запропонує з'їхатися або вийти за нього.

Важливо у житті ставити свої пріоритети та налаштовувати власний ритм, а не намагатися підлаштуватися під чиїсь стандарти, уявлення та часові межі.

Насолоджуватися часом, який проводите разом / Фото Getty Images

"Заслужила"

Часто на аб'юз у стосунках, навіть найрідніші люди можуть реагувати такими фразами, як "заслужила" чи "терпи".

Ніхто не зобов'язаний бути в стосунках, де відбувається будь-яке насильство, неповага чи утиск. Кожен заслуговує бути в гармонійних стосунках, навіть якщо й робив "неправильні вчинки" у житті.

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"Стерпиться – злюбиться"

У реальному житті ця фраза ніколи не спрацьовує. У стосунках люди разом розвиваються та ростуть. Якщо є щось, що партнер не може прийняти, а вийти на діалог не виходить, – це шлях в один кінець. Тому що агресія, яка зростає, та недомовленість – фундамент, який одного разу впаде з гучним тріском.