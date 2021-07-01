Що таке гостинг у стосунках: як проявляється та причини виникнення

Гостинг – різке припинення спілкування без пояснення причин. Може здаватися, що у стосунках все добре, проте одного разу партнер зникає. Чому так стається – пояснила психологиня Олена Шершньова.

Схильність уникати

Це незрілий психологічний захист, який поширюється не тільки на негативні явища, а й на позитивні.

Цікаво Як зрозуміти, що партнер підходить: 9 ознак здорових стосунків

Наприклад, така людина може відмовитися від високооплачуваної посади, не прийняти дорогий подарунок, вислизнути з близьких відносин.

Усе це тільки тому що підсвідомо вважає:

"Я не можу заробляти багато".

"Я не гідний дорогих подарунків".

"Я не здатний побудувати близькі відносини".

Їй простіше добровільно відмовитися від всіх цих благ, ніж розлучитися з деструктивними концепціями.

Невміння завершувати стосунки

Можливо, все було не так райдужно, як здавалося партнеру й людина дійсно хотіла розірвати стосунки. Проте сказати прямо не вистачило сміливості чи досвіду.

Невміння завершувати стосунки / Фото Adobe Stock Photo

Крім того, іноді люди соромляться озвучувати причину, через яку не можуть підтримувати відносини. Вони не хочуть нікого ображати чи кидати, тому зникають.

Бажання тримати "про запас"

Такий партнер то зникає, то знову пише: "Привіт! Як справи?". Графік його появ залежить не від того, як розвиваються стосунки, а від інших обставин.

Людина, яка тримає когось "про запас", може нічого не обіцяти, а може майстерно обдурювати. Проте в обох випадках поведінка говорить сама за себе: з'являється тільки тоді, коли немає інших справ. А точніше – розваг.

Програвання болісного розставання

Коли людина залишає партнера різко і без пояснень, це може вказувати на травму після попереднього розставання. Найчастіше вона виникає у дітей, батьки яких зникли з їх життя аналогічним чином. Потім такі травмовані діти намагаються позбутися від болю, повторюючи травматичну ситуацію, але вже в іншій ролі.

Важливо Що не можна обговорювати на першому побаченні: 6 тем

Людині, яку кинули без пояснень, важливо не приймати те, що сталося на свій рахунок. Основне, що важливо знати: гостинг – це про того, хто зник. І тільки про нього.

У будь-якій ситуації емоційно зріла людина завжди знайде можливість, як мінімум, поговорити.