Що робити батькам, якщо загубилася дитина: поради від ювенальної поліції

Якщо дитина загубилася, батьки зазвичай панікують. Проте в ювенальній поліції України стверджують, що важливо заспокоїтись та діяти злагоджено.

Щоб уникнути подібних ситуацій або поліпшити пошук у разі зникнення, слід дотримуватися таких порад:

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• Перед виходом з дому розкажіть малюку, що робити якщо він втратив батьків зі свого поля зору.

• Покладіть до кишені дитини записку з контактними даними батьків або інших осіб, за якими можна буде швидко знайти дорослих.

• Якщо йдете у місця великого скупчення людей, одягайте дитину в яскравий одяг.

Яскравий одяг / Фото Understood.org

• Якщо загубили дитину у торговельному центрі, негайно зверніться до адміністрації. Відеокамери й гучний зв'язок допоможуть її розшукати.

• Розкажіть та покажіть дитині, до яких людей можна звернутися по допомогу. Зокрема, це поліцейські, охоронці, продавці магазинів та перехожі з дітьми.

• Придбайте для дитини розумний годинник з GPS-навігатором і SOS-кнопкою, яка дасть знати, якщо малюк вийде за межі встановленої геолокації.

• З дитиною потрібно спілкуватися, навчати її, обговорювати різні ситуації. Навчити кричати, якщо її кудись тягнуть і говорити чітке "ні".

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Якщо ж дитина таки загубилась, краще не чекати, а одразу телефонувати до поліції.