Дитині – три місяці: що вона повинна вміти у цьому віці

У віці трьох місяців малеча більше усвідомлює власне "я" і краще реагує на те, що відбувається довкола. У неї вже виробляється певний ритм життя, зокрема дитина їсть і спить у конкретні години, більш старанно дотримуючись графіку, який склали для неї батьки. У цій статті ми розповімо про найважливіші зміни у фізіологічному і психологічному розвитку немовляти на цьому етапі його життя.

Ріст і фізичний розвиток: малюк щодня стає сильнішим!

За інформацією Parents, упродовж одного місяця дитина додає у зрості від 2,5 до 3,5 сантиметрів і набирає від 600 до 900 грамів. Зверніть увагу: кожна дитина росте у власному темпі.

Читайте також Як спонукати дітей допомагати по дому: поради багатодітної мами

Тримісячний малюк уже трохи краще контролює власне тіло і, відповідно, рухи. У перші два місяці життя більшість рухів новонародженого були мимовільними і рефлекторними, проте зараз він уже може досить впевнено контролювати рухи головою та кінцівками. М'язи шиї дитини зміцнюються і вона вже здатна самостійно тримати голову та розглядати людей і предмети, які потрапляють у поле її зору.

Завдяки активному росту кісток і м'язів, дитина може випростовувати ніжки, що у подальшому допоможе їй освоїти мистецтво перекочування та перевертання зі спинки на животик, і навпаки.

Звичайно, що це не відбудеться у найближчі кілька місяців, однак дитина вже активно до цього готується. Спробуйте поставити малюка на ніжки, підтримуючи його, і ви побачите, які він самостійно згинає і випростовує нижні кінцівки. Це – чудова вправа, яка готує дитинку до перебування у вертикальному положенні.

Малюк починає свідомо стискати й розтискати кулачок / Фото Unsplash

Крім тренування ніжок, приділіть також увагу мануальним навичкам дитини. У три місяці малеча вже здатна свідомо стискати й розтискати кулачок, щоб ухопити іграшку чи вашу руку. Вона також може намагатися дотягнутися до предметів, які викликали у неї інтерес. У цей час дитина активно запихає пальчики до рота, тож стежте за тим, що вона тримає у рученятах.

Розвиток зору і слуху

Ви можете, координацію "очі-руки" та інші важливі моторні навички за допомогою щоденних сесій лежання на животику, а також даючи немовляткові у руки іграшки чи заохочуючи його самостійно брати забавки до рук.

У цей період ви можете зауважити, що ваша дитина починає тягнутися до речей, які розташовуються неподалік та стежити очима за ними. Це пов'язано з тим, що зір малюка покращується з кожним днем. Дитина й надалі віддаватиме перевагу яскравим іграшкам, оскільки краще розрізняє саме контрастні кольори.

Малеча може із задоволенням розглядати своє зображення у дзеркалі. Людські обличчя (особливо мамине) є одним із найкращих "краєвидів" для немовляти.

Крім зору, у дитини ще й покращується слух. Почувши голос батьків, вона може повертати голівку у їх бік та усміхатися. У цей період голос батьків починає асоціюватися у малюка з безпекою, спокоєм і любов’ю.

Формування особистості: перша комунікація новонародженого

У три місяці дитина починає усвідомлювати, що комунікація – це двосторонній процес і пробує освоїти нові її способи. Це – період, коли малюки виходять зі своєї "мушлі" і починають реагувати на навколишній світ і комунікувати з ним. Частиною цього процесу є взаємодія з оточуючими і т. зв. "соціальна", усвідомлена усмішка, яку дитина адресує конкретній людині.

У 3 місяці дитина починає усвідомлено посміхатись / Фото Unsplash

У віці трьох місяців плач перестає бути первинним методом комунікації малюка. Він починає замінювати сльози лепетанням – прислухатися до ваших слів і намагатися копіювати почуті звуки.

: у цьому віці дитина вже здатна виражати своє задоволення за допомогою міміки. Вона може навіть пробувати імітувати деякі ваші рухи і вираз обличчя. Малюк може виявити бажання "потеревенити", намагаючись висловити свою думку, комбінуючи звуки з усмішками і жестами.

Не ігноруйте запрошення дитини до "бесіди". Навпаки, обов'язково її підтримайте – так ви зможете вибудувати довірливі стосунки з вашою "кровинкою" і підвищити її впевненість у собі. Способи, які використовує малеча для комунікації з вами є важливою частиною її особистості і темпераменту.

Сон: скільки та коли

З огляду на динамічний ріст і розвиток, а також більшу активність, малюк починає споживати більшу кількість їжі протягом дня, і, відповідно, годувати його вночі можна рідше або й взагалі припинити давати дитині нічні "перекуси".

3-місячна дитина довше спить уночі / Фото Unsplash

Звички дитини, пов'язані зі сном, також зазнають деяких змін. Немовля більш охоче спить вночі, оскільки вдень зайняте активним пізнанням світу. Малюки у віці трьох місяців лягають спати двічі-тричі на день, а вночі – сплять довше (протягом п’яти-шести годин). Деякі діти можуть спати протягом всієї ночі.

Як правильно вкласти малечу спати

Існують правила, дотримуючись яких ви забезпечите своєму синові або доньці спокійний здоровий сон, а також знизите ризик виникнення синдрому раптової дитячої смерті ("смерті у колисці"):

Завжди кладіть дитину на спинку!

Ніколи не кладіть малюка до себе у ліжко.

Немовля мусить спати у власному ліжечку, на твердому матраці. Не забудьте надійно заправити простирадло.

Вберіть дитинку у зручний одяг для сну.

Подбайте про відповідний температурний режим у її кімнаті.

Дайте малечі соску-пустушку.

Харчування: скільки давати немовляті їсти та як часто

Якщо вашій дитині вже виповнилося три місяці, ви можете зменшити кількість прийомів їжі до 6 – 8 протягом доби. А от порції доведеться, навпаки, збільшити. Неважливо, годуєте ви маля грудним молоком, харчовими сумішами або і тим, і іншим, необхідно давати йому на 150 – 180 мл молока більше, ніж давали у перші тижні життя.

Як сприяти розвитку дитини

Пропонуємо вашій увазі кілька активностей, які заохотять малюка до руху, допоможуть йому опанувати навички, необхідні для того, щоб впевнено тримати голівку, катулятися і сидіти, а також сприятимуть когнітивному та чуттєвому розвитку немовляти:

ненадовго переверніть малюка на животик. Така вправа допоможе не лише зміцнити м'язи спини і шиї, а й досягти кращого контролю за рухами ніг, рук і голови.

Увага! Не залишайте дитину у цей час без нагляду!

заохочуйте дитину хапати невеликі об'єкти, наприклад іграшки чи ваші пальці. Це допоможе розвинути моторику рук малечі і покращить координацію "руки-очі";

розвивайте візуальні вміння немовляти. Здатність бачити на великі відстані і розрізняти кольори, а також навик стеження очима розвиваються та покращуються саме протягом третього місяця життя. Показуйте дитині кольорові малюнки у книжках, іграшки та інші предмети різного кольору і форми.

Розвиваючі ігри для тримісячного малюка

Обережно плескайте у долоньки дитини, згинайте і розгинайте її ручки.

Покладіть дитину на спинку. Згинаючи ніжки, імітуйте їзду на "велосипедику".

Повільно водіть іграшкою перед очима дитини (зліва направо, справа – наліво, згори – вниз, знизу – вверх), щоб вона могла стежити за переміщенням забавки.

Спілкуйтеся з дитиною на її "мові", імітуючи дитяче лепетання.

Що повинна вміти робити дитина у тримісячному віці: чек-ліст для батьків

Лепетати, копіювати звуки, вираз обличчя і рухи батьків.

Усміхатися (дарувати оточенню "соціальну" усмішку).

Піднімати і тримати голівку та грудну клітку, лежачи на животі і спираючись на ручки.

Стискати і розтискати кулачки.

Тупати ніжками по підлозі чи вашим колінам, коли ви тримаєте її у вертикальному положенні.

Бавитися іграшками, які висять над її ліжечком.

Хапати і утримувати іграшку.

Як ми вже казали, кожна дитина розвивається у власному темпі. Тож не переймайтеся, якщо ваш тримісячний малюк ще не навчився робити щось із вищепереліченого, особливо якщо він народився передчасно. Проте вам обов’язково слід проконсультуватися з лікарем, якщо у три місяці дитина: