Ця впевненість, що "Мене ніхто не любить" може залишитися з дитиною майже на все життя. До того моменту, поки вона сама, подорослішавши, не почне працювати над собою та змінювати спогади дитинства на краще.

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Здебільшого, діти, чиї батьки розлучилися, майже завжди в майбутньому зазнають труднощів під час створення власної сім’ї. Крім того, вони визнають розлучення, як норму життя.

Підвищена недовірливість, хворобливі ревнощі, нервозність — ось наслідки розлучення батьків для дівчат.

Невпевненість у собі, занижена самооцінка та несерйозне ставлення до шлюбу — це лише деякі характеристики хлопців, які пережили розлучення батьків.

Що говорити дитині під час розлучення батьків

Щоб дитина легше та без наслідків перенесла розлучення батьків, варто розмовляти з нею, навіть, якщо їй виповнилося всього 3 роки. Згодом вона зможе все зрозуміти й сама.



Розлучення батьків / Фото Getty Images

У жодному випадку не можна приховувати сімейні проблеми, дитина все одно відчуває психологічний дискомфорт у родині. Важливо підбадьорювати малюка та не забувати, що йому в період розлучення також дуже важко.

Що потрібно говорити дитині:

"Я тебе люблю! І тато тебе любить, незважаючи ні на що!".

"Тато живе з іншою жінкою, він її кохає, а вона кохає його. Кохання — це завжди дуже гарно. Ти маєш поважати ту жінку!". Дитина може запитати: "Мамо, а тебе тато більше не кохає?". На це є відповідь: "Тато кохає та поважає маму, як друга та як матір його дітей!". Навіть якщо в реальному житті стосунки між батьками після розлучення складні, для дитини потрібно створювати позитивне сприйняття ситуації.

"Ти завжди можеш зустрічатися з татом і телефонувати йому!".

"Твій тато гарна людина, просто інколи так трапляється в житті, люди розлучаються та живуть окремо! Коли ти подорослішаєш, все зрозумієш. А зараз просто довірся мені! Усе буде добре!".

"Уявляєш, у тебе буде два татусі! Це дуже добре, тебе любитимуть удвічі більше!".

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Розмовляйте з дітьми, не залишайте їх наодинці зі своїми роздумами, пояснюйте все простими та зрозумілими для них фразами. Батькам тільки здається, що малюки нічого не розуміють, проте насправді це не так.