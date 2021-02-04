Що батькам не потрібно робити замість дитини: 7 важливих речей

Трапляються випадки, коли батьки занадто піклуються й контролюють свою дитину. Що тільки шкодить, адже малюк не отримує потрібного досвіду.

Джерело: Мой ребенок

• Не шукайте друзів дитині

Враховуючи свій життєвий досвід, батьки вважають, що вони краще знають з ким дружити їх дитині. Забуваючи при цьому, що дитина – також людина. У неї також є свої погляди на життя та вподобання. Не нав'язуйте дитині друзів – залиште їй право вибору.

Цікаво Домашні обов'язки: що повинна вміти робити дитина у різному віці

• Не робіть замість неї уроки

Батьки можуть пояснити певний незрозумілий матеріал чи поміркувати разом на якусь тему. Проте робити уроки тільки, щоб дитина отримала гарну оцінку – погана ідея. Вона ніколи не захоче вчитися самостійно, якщо знатиме, що батьки завжди підстрахують.



Не робіть завдання замість дитини / Фото Parenting for Brain​

• Не втручайтеся в конфлікти з іншими дітьми

Якщо дитина потрапила в складну ситуацію та свариться з іншою дитиною, не варто поспішати втручатися. Для батьків їх малюк завжди правий, але, як показує життя, – не завжди. Дайте дітям самостійно розібратися в ситуації, адже так зможуть сформуватися навички комунікації.

• Не відповідайте на питання, які поставили малюкові

Якщо вашій дитині ставлять питання, не поспішайте відповідати за неї. Психологи зазначили, що така поведінка батьків говорить про їх бажання постійно контролювати малюка.

• Не прибирайте за дитиною її простір

У кожної людини є обов'язки, повинні вони бути й у дитини. Особиста територія дитини – це її кімната, отже її обов'язок слідкувати там за порядком.



Прибирання в кімнаті / Фото North State Parent magazine​

При цьому маму дратує безлад в будинку і часто їй простіше прибрати самій. Проте тоді не вдасться виховати в дитини звичку до чистоти й порядку.

• Не домовляйтеся про шкільні оцінки

Оцінки – це показник цілеспрямованості дитини та вміння домагатися поставлених цілей. Дайте їй можливість отримувати заслужені оцінки за свою працю і знання. Інакше вона ніколи не зрозуміє в чому цінність знань.

Важливо Як визначити тип інтелекту дитини: 8 поширених видів

• Не вибирайте хобі

Ваші нереалізовані дитячі мрії зовсім не обов'язково можуть бути цікавими для дитини. Дайте малюку можливість зробити вибір та самореалізуватися.