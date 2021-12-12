С такой ситуацией столкнулась молодая мама 6-летнего мальчика. Женщина говорит, что ее сын не научился ходить в туалет, и она не может никуда с ним пойти , чтобы не оконфузиться.

Женщина стесняется своего сына

Отчаявшаяся мать решила рассказать свою историю, ведь не может больше бороться с привычкой своего сына. Мальчику 6 лет, и он так и не научился пользоваться туалетом. Она объясняет, что сын любит класть кучу прямо у штаны. Женщина обращалась уже ко многим специалистам, но те не знают, что с ее сыном и почему он так себя ведет. После стольких лет поиска причины она устала, чувствует постоянное отвращение и мерзость из-за сына, которому, кажется, все равно.



С парнем не общаются сверстники / Фото Unsplash

Женщина обращалась уже ко многим специалистам, но те не знают, что с ее сыном и почему он так себя ведет. После стольких лет поиска причины она устала, чувствует постоянный стыд и отвращение к сыну, которому, кажется, все равно.

Я не могу позволить ему проводить время с друзьями, не могу никуда привезти его со мной, не могу уехать в отпуск, долгие поездки на машине или даже в парк аттракционов, потому что он будет постоянно класть кучу в штаны,

– объяснила она.