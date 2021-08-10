Женщина была подружкой невесты на 125 свадьбах: почему ее церемония была под дверью кофейни

Профессиональная подружка невесты Джен Гланц была более чем на 125 свадьбах. Почему же женщина выходила замуж под дверью кафе – читайте в материале.

Джен Гланц является основательницей компании, которая предлагает невестам планирования свадьбы, советы по написанию речей и профессиональных подружек невесты.

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Из-за работы у женщины было мало времени на свидания. Ведь бывали случаи, когда она могла работать на 2 свадьбах одновременно, координируя поставщиков, разбирая семейные споры и заботясь о невесте.

В 2016 году Джен решила пойти на 14 свиданий за месяц. Все они прошли неудачно, однако женщина решилась на еще одно. Вице-президент компании, занимающейся спортивным питанием, Адам Кософф сразу понравился девушке.

Это было похоже на сцену в кино, где все было размыто, кроме этого одного человека,

– вспомнила Джен.

Пара начала встречаться, а через год они продали большинство своих вещей, чтобы перейти на удаленную работу и иметь возможность путешествовать.

В 2019 году они вернулись в Нью-Йорк, где Адам сделал Джен предложение, на которое она ответила "Да!". Они планировали устроить свадьбу в октябре 2020 году на 170 человек, однако эпидемия COVID-19 сменила их планы.

Тогда влюбленные решили пожениться у дверей той самой кофейни, где когда-то встретились. Из присутствующих был только брат жениха и несколько друзей, а все остальные родные смогли наблюдать за церемонией через видеосвязь.

Смотрите фото с церемонии у кафе:

По словам Джен, она совсем не жалеет о том, что ее свадьба была такой скромной.

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"Вам вовсе не обязательно быть в белом. Вам совсем не обязательно держать в руках букет. Вам только нужно поставить свою подпись на бумаге и делать то, что хочется вам, а не то, что от вас ожидает весь мир", — пояснила Джен Гланц.