Во время свадебного танца к молодоженам присоединился любимый пес: видео

Свадебный танец молодоженов из Техаса растрогал пользователей социальных сетей. Все потому, что к жениху и невесте присоединился их любимый лабрадор.

Видео, на котором собака присоединилась к молодоженам в их первом свадебном танце, растопило сердца людей в интернете. Сначала домашний любимец только наблюдал за танцующими хозяевами. Однако затем понял, что также хочет быть частью этого процесса.

Интересно 4-летний мальчик расплакался на свадьбе у отца: какие слова невесты тронули ребенка – видео

Собака подбежала и встала на задние лапы, опираясь передними на молодоженов. Пара была совсем не против и с удовольствием станцевала вместе с псом, ведь он также член их семьи.

В социальных сетях люди активно распространяли и комментировали видео. Были те, кто признался, что едва не плакали от радости при просмотре, другие похвалили невесту за то, что она не переживала за свое свадебное платье, когда собака наступал на него.

"Тот факт, что они оба обнимают собаку в танце, делает все это очень трогательным".

"Невесте безразлично, что ее платье может порваться или испачкаться. Она просто заботится о своем приятеле".

"Если у них есть одобрение собаки, никто не имеет права возражать против этого брака".

"Махание хвостом – это лучшее. Даже заставило меня улыбнуться".

"Это был идеальный первый танец семейной пары".

Читайте также Состричь волосы и заплатить за свадебное платье: что самое странное просили невесты у подружек

Смотрите видео первого танца с собакой: