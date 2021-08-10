Как воспитать целеустремленного, а не ленивого ребенка: 4 совета для родителей

Все родители хотят вырастить целенаправленных и успешных детей. Как предотвратить лени во взрослой жизни – читайте в материале.

• Пример родителей

Родители являются отражением того, какой их ребенок будет в будущем, ведь именно с них малыш берет пример.

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Поэтому важно показывать и рассказывать ему о собственном примере достижения цели, что для этого делали. Учите не останавливаться, если с первой, второй или третьей попытки что-то не получается.

• Поддержка ребенка

Когда в жизни ребенка начинается подростковый период, очень важно сделать все, чтобы не потерять с ним связь. Для этого важно поддерживать, помогать не останавливаться и любить ребенка. Какими бы "сложными" ни были дети в этот период.



Поддерживать ребенка / Фото iStock Photo​

• Уверенность в себе

Немало взрослых жалуются, что в их детстве родители не прилагали усилий, чтобы помочь сформировать здоровую самооценку. Некоторые "токсичные" взрослые наоборот все больше угнетают достоинство ребенка, увеличивая его неуверенность в себе.

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• Ощущение самостоятельности

Во время взросления ребенка расширяйте его самостоятельность. Не пытайтесь сделать за него то, что он прекрасно может сделать сам. Например, приучайте самостоятельно распоряжаться карманными деньгами, решать определенные проблемы, отвечать за себя.