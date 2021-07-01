Украинцы хотят называть детей в честь Довбика: как прокомментировала жена футболиста

О 24-летнем футболисте Артеме Довбике активно заговорили после победы Украины в матче со Швецией. Он на последних секундах смог забить победный мяч в ворота соперника.

После успеха футболиста много поклонников заявили, что хотят назвать своих сыновей Артемами.

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"Я об этом читала. Мне очень нравится эта тенденция. Я очень люблю его имя, мы будем счастливы, если так и будет", — прокомментировала Юлия Довбик.

Кроме этого, жена рассказала, что они с мужем из одного города – Черкассы. Игру Юлия смотрели с родителями и очень переживали. "Это был исторический вечер для нашей семьи", — отметила Юлия.

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"Мы с Артемом после победы не очень долго общались, потому что вокруг него шквал эмоций, поздравлений в соцсетях, телефоны обрывают. Хоть несколько раз таки созвонились", — добавила жена Юлия Довбик.