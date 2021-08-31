Только 1 час: зачем в Китае ввели ограничения по онлайн-играм для детей

Детям до 18 лет разрешено играть в онлайн-игры только в течение 1 часа в пятницу, а также в выходные и праздничные дни. Соответствующие ограничения установил китайский регулятор видеоигр.

Для детей игры будут разрешены только с 20:00 до 21:00. Игровые компании не должны допускать, чтобы они делали это в другое время. Соответствующее решение демонстрирует обеспокоенность властей по поводу чрезмерного влияния игр на молодежь.

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Также в Китае чаще будут проверять компании, которые занимаются онлайн-играми. Это поможет понять, придерживаются ли они ограничений.



Онлайн-игры / Фото China Banking News

В июле 2021 года китайская компания Tencent объявила о запуске функции распознавания лиц, чтобы ограничить игру детей с 22:00 до 08:00. Это произошло после подозрений, что дети используют документы взрослых, чтобы обойти правила.

До этого решения игру детей в онлайн-игры ограничивали до 90 минут в день, а в праздники – до 3 часов.