Танцующий врач: медик из США придумал новый вид терапии для больных детей

Ассистент нейрохирурга Тони Адкинс работает в детской больнице Калифорнии и танцует со своими пациентами и их родителями. С помощью музыки и веселых движений доктор помогает детям справляться с болезнями.

Тони уверен, что танцы действуют на маленьких пациентов лучше любого обезболивающего, ведь дети улыбаются и им становится легче. Врач танцует даже с теми, кто, казалось бы, совершенно не готов к бурному веселью: кто страдает церебральным параличом, имеет опухоли мозга или черепно-мозговые травмы.

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В конце концов, он получил прозвище танцующий врач.

Нет ничего важнее, чем здоровье ребенка, а также улыбки на лицах моих пациентов. Мне очень повезло играть в этом важную роль,

– говорит Адкинс.

Детство под ключом

Тони жил в бедном районе Лос-Анджелеса с мамой и двумя старшими братьями, которые были "по уши" в криминале.

с мамой и двумя старшими братьями, которые были "по уши" в криминале. Чтобы уберечь своего младшего сына от такой участи, женщина буквально проводила с ним 24 часа в сутки, не отпуская от себя ни на шаг.

Проводя время в запертом доме, Тони брал магнитолу своего брата и отрывался под рэп .

. В какой-то момент парню удалось попасть в престижную школу и увидеть другую жизнь. После завершения обучения Тони пошел в армию, где отслужил 9 лет. Именно там он и понял, что хочет стать врачом.

Но начинать пришлось с нуля : восстанавливать школьные знания, поступать в колледж, потом набираться практического опыта. Окончательно свое призвание Тони Адкинс нашел лишь в 2015 году, в возрасте 39 лет.

: восстанавливать школьные знания, поступать в колледж, потом набираться практического опыта. Окончательно свое призвание Тони Адкинс нашел лишь в 2015 году, в возрасте 39 лет. Уже почти 6 лет человек работает в детской больнице калифорнийского округа Ориндж в отделении неврологии и экстренной помощи, как ассистент невролога. Хотя свою работу Тони ведет под руководством врачей, и все же он может принимать самостоятельные решения по лечению.

калифорнийского округа Ориндж в отделении неврологии и экстренной помощи, как ассистент невролога. Хотя свою работу Тони ведет под руководством врачей, и все же он может принимать самостоятельные решения по лечению. С 2018 года Тони регулярно танцует вместе со своими пациентами.

Громкий дебют

Дебютными роликами Тони стали несколько видео, на одном из которых он танцует со своими будущими коллегами-студентами, на другом – Криста, молодая девушка со СМА (спинальной мышечной атрофией).

Криста прикована к инвалидному креслу, она малоподвижна и способна делать лишь повороты головой, а также улыбаться. Вместе с Тони они разыграли веселую сценку. Во время того как девушке другой медик меряет давление, но внезапно в палату заходит танцующий врач и начинается веселье. Даже при существенных ограничениях, она улыбается и слегка покачивает головой. Видно, что ей весело.

Эти ролики Тони опубликовал на своей странице в Инстаграме. Просмотры, лайки и комментарии начали расти в геометрической прогрессии, а пожелания были только положительные. Тогда Адкинс понял, что "танцующий врач" отныне его основная профессия и второе "я".

Собственная форма терапии

Через несколько месяцев после громкого дебюта Тони стал в своей больнице настоящей звездой. Дети сами узнавали о нем по интернету и требовали, чтобы к ним обязательно зашел танцующий врач.

У мужчины появился танцевальный плей-лист в телефоне и наряды для танцев. Кроме хирургической пижамы и белого халата врач часто надевает разноцветные галстуки-бабочки, которые начинают светиться, если нажать на кнопку. К девочкам он приходит в балетных юбках

Пациенты самые разные – кто-то с трудом стоит на ходунках, кто-то прикован к кровати, другие же старательно повторяют за ним движения.

Это моя собственная форма терапии. Танцы позволяют мне оценить координацию, понять, что могут делать даже самые тяжелые пациенты. Больные часто не хотят выполнять простые команды, о которых просит врач, например, пошевелить ногой, подвигать рукой, сжать палец. Но когда я прошу их потанцевать, они соглашаются и выглядят заинтересованными. А я вижу то, что мне необходимо: силу и диапазон движения и то, насколько их мозг способен получать и обрабатывать мои сообщения,

– объясняет Тони.

Танцуют с медиком даже недоношенные младенцы. С согласия родителей он вынимает крох с трубками и кружит с ними по палате интенсивной терапии. Иногда к танцам присоединяются родители младенцев. Тогда Тони задает ритм, а с малышом на руках танцуют его папа и мама.

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Помогает не только танцами

Чтобы немного приободрить своих пациентов, которые были лишены возможности видеть своих родных во время карантина, Тони запустил акцию по покупке смешных масок для детей. Его подписчики жертвовали по 9 долларов, а он покупал для больницы маски с улыбками, веселыми лицами зверей и мотивирующими надписями.