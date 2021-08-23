Старшие, средние и младшие: как порядок при рождении формирует личность ребенка

Родные братья и сестры, несмотря на то, что воспитываются в одинаковых условиях, обычно ведут себя по-другому. Это явление исследовал друг и коллега Фрейда Альфред Адлер.

Он вывел целую теорию о том, как порядок при рождении может сформировать личность ребенка. Чем отличаются между собой старшие, середние и младшие дети, а также каким вырастает одиночка – читайте далее.

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Первенцы

Согласно теории Адлера, самый старший ребенок обычно имеет консервативное мировоззрение. Он ориентируется на силу и склонен быть лидером. Именно поэтому первенцы часто берут на себя ответственность за своих младших братьев и сестер. Они заботливы, инициативны и больше готовы к отцовству.

Средние дети

Для них старший брат или сестра являются примером для подражания, поэтому они изо всех сил стараются превзойти их. Из-за этого темпы их развития выше. Средние дети обычно не эгоистичны, при этом часто они имеют высокие амбиции, поэтому склонны ставить перед собой неоправданно высокие цели. Это становится причиной большого количества неудач и одновременно необходимого жизненного опыта: знание того, как справиться с трудностями, делает их сильнее.

Самые младшие дети

Получая много внимания и заботы от родителей и старших братьев и сестер, младшие дети могут чувствовать себя менее опытными и независимыми. Но в то же время они высоко мотивированы для того, чтобы превзойти старших детей в семье. Они могут стать самыми быстрыми спортсменами, лучшими музыкантами или талантливыми художниками, но будут более безответственными и легкомысленными, чем старшие дети. Кроме того, самые молодые довольно общительны и коммуникабельны.

Одиночки

Единственный ребенок не имеет братьев и сестер для конкуренции, поэтому часто конкурирует со своими родителями. Холеный и облюбованный в детстве, он будет ожидать опеки и защиты от всех остальных. Зависимость и эгоцентризм являются ведущими качествами этого стиля жизни. Одиночкам часто трудно взаимодействовать со сверстниками. Они вырастают перфекционистами и стремятся достичь своих целей любой ценой.



Личность ребенка может зависеть от порядка при рождении / Фото unsplash

Что делать, чтобы дети были дружелюбными

Отношения между братьями и сестрами часто очень непростые. Между ними могут возникать конфликты и даже драки. Однако, как утверждают специалисты, ответственность за то, как сложатся отношения между детьми, лежит на родителях. И работать над ними надо начинать еще до рождения второго или третьего ребенка. Вот несколько советов, которые могут способствовать хорошим отношениям братьев и сестер.