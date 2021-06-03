Как родителям подготовиться к путешествию с ребенком: эффективные лайфхаки

Для родителей отпуск с ребенком может стать определенным испытанием. Чтобы этого избежать, педиатр Марина Олишинська дала несколько советов.

Для начала нужно организовать поездку и продумать место для отдыха с ребенком. Не стоит сразу очень резко менять климат, ведь это может негативно повлиять на самочувствие и настроение малыша. Если все же приходится, начните готовить ребенка к смене режима заранее.

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Маленькому ребенку будет трудно усидеть на одном месте длительный промежуток времени. Когда выберете, каким транспортом будете добираться до выбранного места отдыха, продумайте, чем сможете занять малыша в дороге.

Если это машина, интересными могут быть мягкие игрушки, новые книги, музыкальные игрушки, аудиосказки. Не следует давать предметы с острыми углами или карандаши, ведь можно пораниться во время резкого торможения. Длительный просмотр мультиков может способствовать укачиванию. Помните, что во время движения автомобиля ребенок должен находиться в автокресле, которое подобрано в соответствии с возрастом и весом. Желательно делать остановки каждые 1 – 1,5 часа, чтобы можно было выйти из машины, побегать, сходить в туалет, поесть.



Путешествие с ребенком на машине / Фото Family Vacation Critic

Если вы путешествуете на поезде, необходимо подумать о месте для сна ребенка и брать для перекусов только те продукты, которые долго не портятся при высоких температурах.

Путешествуя самолетом, не забудьте дать леденец или попить воды при взлете и посадке. Во всех случаях помните, что ребенок должен достаточно пить во избежание обезвоживания.



Путешествие с ребенком самолетом / Фото Avion tourism

Приехав на курорт, не нужно долго оставаться на пляже. Чем младше ребенок, тем легче ему получить тепловой удар. Оптимальное время пребывания на солнце до 11 утра и после 16 часов. Кроме этого, не забывайте использовать солнцезащитные кремы с высоким уровнем защиты.

Также ребенку в жаркую погоду нужно пить больше жидкости. Желательно, чтобы это была чистая вода без газа, потому компоты и соки могут быстро испортиться на жаре.

Если приехали на отдых в горы, не забудьте взять защиту от клещей, комаров, мошек. Для прогулок по горам возьмите удобную обувь, которая хорошо фиксирует голеностопный сустав. Чтобы адаптация проходила максимально незаметно, важно придерживаться привычного для ребенка распорядка дня. Отсутствие дневного сна, позднее засыпание и несвоевременное питание может стать причиной для плохого самочувствия ребенка.

Вопрос чем кормить малыша, беспокоит всех родителей:

Если ребенок только на грудном вскармливании, особых проблем быть не должно. Однако маме нужно помнить пить достаточно жидкости, полноценно питаться, не переутомляться и не перегреваться.

Детям на искусственном вскармливании лучше взять необходимое количество смеси с собой, чтобы избежать неприятных сюрпризов на отдыхе.

Если вводите прикорм малышу, то на первых порах лучше взять готовые пюре в баночках и знакомые растворимые каши.

Кроме этого, лучше заранее ознакомиться с ассортиментом готового детского питания в супермаркетах страны, в которую вы направляетесь. Если ребенок питается за общим столом, старайтесь выбирать знакомые ему блюда и не экспериментировать с экзотическими фруктами.



Питание ребенка / Фото Getty Images

Перед поездкой за границу необходимо оформить полис обязательного медицинского страхования. Также следует положить с собой в путешествие некоторые медицинские препараты. Обязательно стоит взять жаропонижающие и болеутоляющими. И не забыть о сорбентах и препаратах для восстановления водно-электролитного баланса при длительном поносе или рвоте.

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Также положите сосудосуживающие капли в нос, если ребенок простынет. Ими же можно закапать нос при взлете и посадке самолета, если есть хоть какая-то заложенность или насморк. Дети обычно очень активны и склонны к травмам, поэтому возьмите все необходимое для их обработки: перекись водорода, антисептик, бинт, пластырь. Обязательно положите в аптечку средство от аллергии.

О формах выпуска препаратов и их дозировках лучше проконсультироваться с вашим педиатром перед поездкой. Также спросите вашего врача о необходимости вакцинации от заболеваний, распространенных в стране, в которую направляетесь.