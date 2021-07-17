Родители с малышом воспроизводят известные киноленты благодаря картонным коробкам: фото

Родители с ребенком благодаря обычным картонным коробкам и умению развлекаться, сделали впечатляющий фотопроект. Результат их работы – читайте в материале.

Молодые родители из Австралии, которых зовут Леона Мэки и Лилли Ланг, переехали из Мельбурна в Сидней. После смены жилья у них осталось много картонных коробок. Тогда семья придумала оригинальное решение, как их можно использовать.

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Австралийцы решили воспроизводить сцены из любимых фильмов, используя картон и собственную фантазию.

Все это из обычной игры превратилось в фотопроект, который назвали "Картонный кинопрокат" (Cardboard Box Office). Вместе с ребенком они побывали в ярких образах таких фильмов, как "Игра престолов", "Безумный Макс", "Чужой", "Звездные войны", "Один дома", "Властелин колец" и "Матрица".

Смотрите фото, которые сделала семья: