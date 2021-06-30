Ребенку не хватает внимания родителей: какие главные признаки

Поведение, а также психоэмоциональное состояние ребенка, может ухудшаться, если родители мало уделяют ему внимания. Какие признаки указывают на то, что ребенку не хватает мамы и папы– читайте в материале.

Агрессивное поведение

Если ребенок начал делать что-то "назло", стоит задуматься, достаточно ли внимания ему уделяете.

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Иногда агрессивное поведение является только желание привлечь к себе внимание и сообщить, что ему не хватает родительской заботы.

Маме и папе нужно озвучивать ребенку, что они понимают, что ему не хватает вашего внимания. А тогда уделить время малышу. Например, сыграйте вместе в любимую игру или пообщаться во время совместной прогулки.

Постоянные истерики

Если истерики происходят все чаще и чаще, родителям стоит задуматься, все ли они делают правильно.

Истерики ребенка / Фото iStock

Истерики могут быть только инструментом для привлечения внимания родителей. Ребенок просто не знает, как еще сообщить маме и папе, что ему их не хватает.

Стремление быть идеальным

Иногда старшие дети пытаются добиться родительского внимания благодаря перфекционизму. Например, хорошими оценками или достижениями, которые, как они уверены, гарантируют им любовь родителей.

Проблема кроется в том, что перфекционисты редко бывают счастливыми и сложно переживают ошибки. Кроме того, причина перфекционизма может заключаться вовсе не в характере ребенка, а в попытке заслужить внимание.



Перфекционизм у детей / Фото Maed

Родители должны помнить, что ребенка надо любить не за достижения, а бескорыстно.

Мнимые болезни

Лучший способ добиться родительского внимания и заботы – имитировать плохое самочувствие. Начиная от царапины на руке, к имитации более серьезных болезней. При этом раздувая ее масштабы до целой трагедии. Все это признак того, что ребенку не хватает вашего внимания.

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Желание быть постоянно рядом

Навязчивое стремление быть рядом с родителями – еще один признак того, что ребенку не хватает мамы и папы. Родителям следует оценить свое поведение к малышу. Также следует проводить вместе время, не отвлекаясь на интернет и другие вещи.