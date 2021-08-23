Как помочь ребенку адаптироваться к школе: советы для родителей от психолога

Родителям стоит помочь детям облегчить адаптацию возвращения в школу. Детский семейный психолог Светлана Ройз объяснила как это сделать.

• Важно начать возвращать или формировать режим дня, который будет привычный ребенку во время обучения в школе. Для этого можно ежедневно начинать просыпаться на 15 – 30 минут раньше.

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• Родители могут помочь ребенку напомнить или узнать дорогу в школу. Например, нарисовать или распечатать карту.

• Создать радостное ожидание перед школой поможет покупка новых канцтоваров и одежды. Только важно дать возможность детям самим выбрать школьные принадлежности.



Канцтовары для детей / Фото Pinterest​

• Ребенок может подготовить свое рабочее место – убрать на столе, поставить лампу. Важно, чтобы его ноги во время сидения доставали до пола или стояли на подставке, а игрушек в поле зрения было меньше.

• Для малышей: важно играть с ними, называя их и по фамилии, обучая откликаться не только на имя. Многие дети в первом классе ждут обращение на имя и не считают, что обращаются именно к ним, когда учитель говорит: "дети, откройте книги".

• Можно продумывать вместе с ребенком идеи завтраков или еды, которую ребенок будет брать с собой в школу. Даже дома можно "играть" в обед, доставая пищу из ланч-бокса, пользуясь салфетками.



Завтрак для ребенка / Фото FirstCry Parenting

• Удобно, когда школа полного дня. С кружками, различными занятиями. Но очень хорошо, если кроме школы у ребенка есть еще и "своя" территория. Не связана со школьной жизнью.

• Когда в мультфильмах или фильмах родители видят черты буллинг, их следует называть: "Это буллинг. Это недопустимо. Если это происходит рядом с тобой или вдруг, касательно тебя – пожалуйста, обязательно говори нам и другим взрослым".

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• Школа – только часть жизни. Кроме школы в жизни ребенка должна быть жизнь. С игрой, отдыхом и радостью.